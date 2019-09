Antonella Clerici accompagna Maelle al primo giorno di scuola e fa gli auguri a chi va in onda oggi (Foto)

Oggi ricomincia La prova del cuoco, inevitabile il collegamento ad Antonella Clerici, anche se lei non è più la conduttrice del cooking show di Rai 1 (foto). E se per altri inizia una nuova avventura in tv per la Clerici c’è una nuova stagione, quella scolastica di Maelle. Sul suo profilo Instagram la storica padrona di casa del programma del mezzogiorno di mamma Rai non ha fatto mancare il suo “in bocca al lupo a tutti gli amici che iniziano la stagione tv”. Ha usato queste parole ed è superfluo analizzarle, Antonella è sempre così diretta che non si nasconde ma è di certo felice quando aggiunge “Io inizio quella scolastica con Maelle”. Era il suo desiderio quello di seguire di più la sua bambina, stare più accanto alla famiglia, godersi le piccole cose quotidiane che negli anni ha sempre dovuto mettere un po’ da parte perché troppo impegnata nel lavoro, soprattutto con le puntate in diretta ogni giorno per La prova del cuoco.

ANTONELLA CLERICI SENZA RIMPIANTI PER LA SUA NUOVA VITA MA ATTENDE COME TUTTI IL SEGUITO

Dopo le vacanze e gli altri impegni è tornata nella sua casa nel bosco, per Maelle c’è un nuovo inizio, la piccola di casa è già all’ultimo anno delle elementari, anche se sembra molto più grande. Antonella si gode il ritorno nel suo luogo del cuore più bello, la nuova casa in cui convive con Vittorio Garrone. “Oggi finalmente un po’ di relax” ha confidato in un post pubblicato ieri e oggi nel suo ruolo di mamma orgogliosa condivide una foto della sua bellissima Maelle.





Gli amici a cui ha fatto gli in bocca al lupo e non solo loro rispondono con cuori e gli auguri per il ritorno a scuola. La Clerici ha chiesto e desiderato la sua nuova vita un po’ distante dalla confusione del mondo ma resta tutto lo spazio per fare anche altro.