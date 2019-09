Eleonora Daniele bellissima a Storie Italiane ma non si è ancora sposata: a quando le nozze?

La data del matrimonio di Eleonora Daniele è praticamente top secret. Questa estate l’abbiamo vista meravigliosa sulle pagine della rivista Chi alle prese con le prove dell’abito da sposa. Aveva rivelato che il suo matrimonio questa volta si sarebbe celebrato visto che la data è stata scelta! Pochissimi gli indizi: sappiamo solo che la conduttrice di Storie Italiane sposerà il suo compagno, Giulio Tassoni nel mese di settembre. Pensavamo che la conduttrice avrebbe optato per la prima settimana del mese, visto che da oggi, sarà impegnata tutti i giorni, sabato e domenica a parte, con il suo programma quotidiano su Rai 1. E invece, come già si era intuito nella finale di Miss Italia, per la Daniele, non è ancora arrivato il momento del si. Caterina Balivo, venerdì sera nel corso della finale di Miss Italia aveva ricordato, ammirando le miss sfilare in abito da sposa, che la sua collega presto si sposerà, lasciandoci quindi dedurre che per la Daniele non è ancora arrivato il giorno del si. E anche oggi, ammirando la bellissima e biondissima Eleonora al timone del suo programma, abbiamo potuto vedere che al dito, non ha ancora la fede. A quando quindi queste nozze?

ELEONORA DANIELE TORNA AL TIMONE DI STORIE ITALIANE MA NON SI E’ ANCORA SPOSATA

Cresce quindi l’attesa in vista del matrimonio della conduttrice di Storie Italiane che ormai, dovrebbe essere celebrato a breve. La conduttrice non ha fatto nessun accenno ovviamente, al suo matrimonio. Non ama parlarne soprattutto nei suoi programmi. Per cui al momento non ci resta che aspettare per capire se la Daniele ci darà qualche indizio!

Il matrimonio a questo punto potrebbe essere celebrato un sabato o una domenica di settembre, i giorni in cui la Daniele non va in onda con Storie Italiane. Non ci resta che aspettare, noi non vediamo l’ora di vederla incantevole in abito da sposa.

