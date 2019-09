Per Antonella Clerici cena semplice e golosa a casa con la sua famiglia (Foto)

Le ricette in tv con Antonella Clerici erano un successo perché lei è tra le donne più golose della tv, le piace mangiare e si vede e sul suo profilo social continua a mostrare i risultati di tante ricette seguite a La prova del cuoco (foto). Per una cena buonissima e veloce da preparare ogni tanto è favoloso mangiare toast e quelli preparati dalla Clerici per la sua famiglia sono molto appetitosi. Semplici fette di pane tostato con un ripieno che lascia intravedere formaggio fuso, prosciutto, sia cotto che crudo, forse, ma di certo ci sono dentro anche i carciofini sott’olio. La Clerici mostra la sua serata semplice a casa con Vittorio Garrone e Maelle, tanti sorrisi perché poche cene riescono bene come quelle preparate in così poco tempo. In cucina il profumo del pane e di tutto ciò che riscaldato ci fa venire l’acquolina. Come si fa a non apprezzare la semplicità di una cena così e della conduttrice di Rai 1.

ANTONELLA CLERICI PREPARA LA CENA

Non a caso su Instagram è seguitissima nonostante le foto che posta non siano di straordinaria perfezione ma sono vere. “Serata toast” scrive Antonella e anche per una preparazione così semplice in tanti le chiedono idee e consigli. Per toast super buonissimi basta aggiungere anche dei carciofini e il suggerimento è apprezzatissimo; intanto qualcuno ricorda che dalle cucine de La prova del cuoco più volte ha consigliato di aggiungere i carciofini proprio ai toast.





I suoi sono davvero perfetti, non ci vuole molto a prepararli ma renderli golosi è un’arte che non appartiene a tutti. Ed ecco che altri chiedono come faccia ad ottenere il pane tostato così bene, se usa il forno o il tostapane, quale tipo di fette di pane sceglie e così via. Le chiedono anche se dopo cena mangeranno i biscotti alla Nutella fatti nel pomeriggio da Maelle. Non c’è dubbio che Antonella Clerici manchi a molti in tv, in cucina.