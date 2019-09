Amadeus confida che è daltonico e rivela come fa ad abbinare i colori (Foto)

Quante volte vi siete chiesti perché Amadeus (foto) indossa sempre gli stessi colori? Il conduttore Rai sembra adorare tutte le tonalità del blu, anche le più eccentriche ma per il resto gli altri colori non li considera. Il prossimo conduttore del Festival di Sanremo fa una confidenza, è daltonico. E’ la curiosità che ha rivelato alla rivista DiPiù spiegando che ha un trucchetto per superare questa difficoltà. Amadeus commenta che non ha idea di che colore sia la sua giacca, questo perché non distingue la maggior parte dei colori, quindi non adora il blu? Esatto, sceglie giacche blu, azzurre, di diverse gradazioni ma lo fa perché altrimenti combinerebbe un disastro, invece così ha sempre l’abbinamento giusto. Camicia bianca o camicia nera, niente altro a meno che non ci sia Giovanna Civitillo a dirgli cosa deve indossare. Per il resto non ha alcun problema, nemmeno con il semaforo.

AMADEUS RACCONTA A DIPIU’ CHE E’ DALTONICO

“Io non ho idea di che colore sia la sua giacca. Si immagina che confusione farei se avessi giacche e camicie di tutti i colori? Per me sarebbe impossibile fare gli abbinamenti giusti. Per questo ho solo giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. Questi sono i colori che riconosco e che posso abbinare senza il rischio di sbagliare” ed ecco svelato il blu di Amadeus che aggiunge anche il rosso. “Riconosco anche il rosso, ma non posso vestirmi di rosso: sembrerei il Gabibbo. Riconosco il rosso e, comunque, so che il colore in alto del semaforo significa che bisogna fermarsi e quello in basso, il verde, significa che si può passare”.

Le foto del viaggio di nozze di Amadeus





Da ragazzo pensava che essere daltonico l’avrebbe aiutato, che avrebbe evitato di fare il servizio militare, invece lo arruolarono lo stesso. “Da ragazzo avevo sperato che essere daltonico mi aiutasse a non fare il servizio militare, ma non ci fu nulla da fare: nonostante alla visita militare non riconobbi tutti i colori, fui arruolato lo stesso. Era il 1984, all’epoca arruolavano tutti: mi mandarono a Salerno e a Napoli. Io sono originario di Verona, ero lontano da casa”. Risolta la curiosità sul blu dei suoi abiti e sul trucchetto per non sbagliare look.





Amadeus confida che è daltonico e rivela come fa ad abbinare i colori (Foto) ultima modifica: da