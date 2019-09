Amadeus e Giovanna Civitillo, meravigliosa la luna di miele alle Mauritius (Foto)

Dopo il matrimonio in chiesa dell’11 luglio scorso Amadeus e Giovanna Civitillo si sono finalmente regalati la luna di miele, hanno scelto le Mauritius e sono partiti in tre (foto). Per loro è stato naturale partire con il figlio Josè, il conduttore spiega che lasciandolo a casa non si sarebbero goduti la vacanza in quel paradiso. Amadeus e Giovanna sono già tornati a casa e mentre la rivista Oggi pubblica le foto del viaggio di nozze il prossimo conduttore del Festival di Sanremo è già al lavoro, entusiasta, al settimo cielo. Ripensa al suo meraviglioso viaggio alle Mauritius e ribadisce di avere accanto una donna eccezionale. Si erano sposati con rito civile dieci anni fa, l’attesa è stata lunga ma alla fine sono stati premiati, la luna di miele ha coronato tutto.

AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO LE FOTO DEL VIAGGIO DI NOZZE

Molti sarebbero partiti in due ma Giovanna e Amadeus la pensano allo stesso modo: “Non siamo stati combattuti o in difficoltà nemmeno un secondo, per noi è naturale scegliere di stare insieme tutti e tre. Non ce lo saremmo mai goduto un viaggio senza nostro figlio. Ho quasi 57 anni, fra dieci anni magari José se ne andrà in giro con i suoi amici e io voglio stare con lui finché posso”. Confida che lui e sua moglie non hanno bisogno di stare da soli, di fughe romantiche, stanno sempre bene insieme. Stanno insieme da 16 anni ed è come il primo giorno: “Io sto bene con Giovanna e lei con me. Ci accorgiamo che anche le poche volte che siamo soli, perché magari nostro figlio è impegnato, ci bastiamo. E se anche quando si è soli si sta così bene, è segno che ci si ama ancora tanto”.





Alle Mauritius erano già stati 15 anni fa con Alice, la figlia del conduttore, ed è stato bellissimo rivedere quei posti da sogno. Il loro bambino è sempre allegro, sorridente come la sa mamma e Amadeus non ha che parole d’amore per Giovanna: “Lei è il motore della mia vita. Riesce a semplificarmi ogni cosa. Una donna eccezionale, che mi sostiene e che mette sempre la nostra famiglia al primo posto, anche a discapito di se stessa. Io ho un animo irrequieto e lei mi asseconda senza mai farmelo pesare. So di poter contare in assoluto su di lei, nulla è scontato nella vita e io provo per lei grande amore proprio per questo”.