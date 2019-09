A Verissimo le lacrime di Adriana Volpe: dai litigi con Magalli ai progetti per il futuro

Alla sua prima volta nello studio di Verissimo, Adriana Volpe ha confessato i grandi turbamenti di un periodo molto complicato per lei, sopratutto dal punto di vista professionale. I suoi litigi con Giancarlo Magalli e i problemi con la Rai sono cosa nota a tutti ma per la prima volta, la Volpe, ha parlato in modo approfondito in una intervista televisiva, e non sui social, di quello che è successo con il suo ex collega. Una intervista durante la quale, come si evince dalle anticipazioni fotografiche, la Volpe si è sciolta in lacrime abbracciando la padrona di casa. La stessa Adriana Volpe commentando sui social la sua partecipazione al programma di Canale 5 ha commentato che aprirsi e parlare di qualcosa di così delicato non è stato facile ma grazie a Silvia, tutto è diventato meno duro.

Per la Volpe gli ultimi mesi sono stati complicati anche a causa della decisione della Rai di cancellare il programma Mezzogiorno in famiglia che non andrà in onda in questa stagione.

ADRIANA VOLPE A VERISSIMO PARLA DEL SUO RAPPORTO CONFLITTUALE CON MAGALLI