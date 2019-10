Ambra Lombardo mostra il seno nuovo a Pomeriggio Cinque e Kikò apprezza (FOTO)

Ambra Lombardo prontissima a sfoderare il suo nuovo seno! Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 4 ottobre 2019 la bella fidanzata di Kikò Nalli ha fatto il suo ingresso trionfale annunciata da Barbara d’Urso che ha ricordato a tutti che stavamo per vedere le sue “bocce nuove”. Il risultato a quanto pare ha soddisfatto pienamente Ambra che non voleva un seno molto più grande di quello che aveva prima. Infatti l’ex concorrente del Grande Fratello è passata da una prima rovinata da un dimagrimento improvviso a una seconda. Anche il professor Lorenzetti che ha seguito e operato Ambra è soddisfatto del risultato ottenuto: molto naturale e semplice. Così naturale che Roberta Beta, intervenuta come opinionista, ha criticato Lorenzetti per l’intervento non capendo che quello che stava vedendo era il seno nuovo di Ambra e non il prima…“Missione compiuta” ha quindi commentato Ambra. Il seno della bella prof è oggettivamente molto ben fatto. La Lombardo tra l’altro aveva spiegato che il suo non era un vezzo: a causa di problemi di salute era molto dimagrita e il seno si era svuotato. Adesso però è felice e si sente di nuovo bene con sé stessa. Nel corso della puntata sono state mostrate quindi le immagini del post operatorio che procede alla grande.

Tra l’altro Ambra ha anche commentato che Kikò, che era contrario all’intervento, dopo aver visto il lavoro ben fatto del professor Lorenzetti si è detto soddisfatto a sua volta del risultato. Non hanno quindi discusso per il seno nuovo, almeno…

AMBRA LOMBARDO A POMERIGGIO 5 SFOGGIA IL SENO NUOVO: ECCO LE SUE NUOVE TETTE

Vediamo le immagini del seno nuovo di Ambra Lombardo

Che ne dite il risultato ottenuto è soddisfacente? Possiamo dire di certo che l’effetto è molto naturale e Ambra non ha esagerato.