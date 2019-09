Ambra Lombardo a Pomeriggio 5: “Amo Kikò, un uomo che vedo poco”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo stanno insieme o si sono lasciati? E’ una domanda che i fans della coppia si fanno da diverse settimane, in particolare da quando sono uscite alcune dichiarazioni della ex concorrente del Grande Fratello 16 su Nuovo. Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 24 settembre 2019, Ambra Lombardo ha voluto dire la sua su quello che sta succedendo. Conferma di aver rilasciato l’intervista a Nuovo e conferma le parole che ha detto al giornalista. E allora che cosa è successo tra lei e Kikò? Stanno o non stanno insieme? E’ la domanda che si fa anche Signoretti che ironicamente commenta: “Questa settimana stanno insieme, è una cosa alternata” dice il direttore della rivista che insinua anche che forse, queste parole, vengono dette solo per visibilità. Ambra però vuole precisare che lei e Kikò non si sono mai lasciati anche se hanno avuto delle forti discussioni. Il vero problema tra i due sembra essere solo uno: la lontananza.

AMBRA LOMBARDO E KIKO’ NALLI STANNO INSIEME? LEI DICE LA SUA A POMERIGGIO 5

Ambra ribadisce di essere innamorata di Kikò ma c’è un problema, che lei ha già sottolineato da tempo. Ribadisce anche nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi che lei e Kikò stanno benissimo quando si vedono ma purtroppo di vedono pochissimo. “Mi hai detto che vi siete visti tre volte in tre mesi” ha sentenziato Signoretti. Ambra commenta dicendo che purtroppo Kikò ha tanti impegni e ha una famiglia, i suoi figli. E anche quando lei va a Roma non c’è tantissimo tempo per stare insieme. E purtroppo nelle ultime settimane, in particolare dopo l’intervista uscita su Nuovo, il tempo che hanno passato insieme è stato caratterizzato dalle discussioni. A questo si aggiunge anche un altro piccolo problemino. Ambra infatti vuole rifarsi il seno ma Kikò non sembra essere entusiasta. La Lombardo però ci tiene a dire una cosa in merito: “Rifaccio il seno perchè due anni fa ho avuto dei problemi di salute, torno alla mia taglia, una seconda.”