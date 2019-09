Kikò in crisi con Ambra Lombardo? Le parole di Nalli

Proprio ieri vi abbiamo parlato dell’aria di crisi tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia, Kikò e la professoressa hanno dato vita all’inizio di una storia d’amore che ha fatto sognare tanti telespettatori ma che ha alzato anche numerose polemiche. Adesso pare che tra l’ex di Tina Cipollari e Ambra Lombardo qualcosa sia cambiato. A confessare la sofferenza è proprio la bella professoressa che ha rilasciato un’intervista per il settimanale Nuovo. La Lombardo ha accusato poca intimità e pochi progetti mentre Kikò le avrebbe chiesto del tempo per organizzarsi dopo la fine del matrimonio con Tina. Adesso però è proprio Nalli a parlare.

Kikò Nalli dopo l’intervista di Ambra Lombardo: momento di riflessione per tirare le somme ma nessuna voglia di parlare della situazione di coppia

Dopo le parole di Ambra Lombardo per il settimanale tutti aspettavano la risposta di Kikò Nalli. La risposta è arrivata ma non è del tutto chiara. Kikò ha deciso di fare alcune ig stories dove non parla esplicitamente di Ambra e della situazione di coppia ma, con tutta probabilità, è a quello che Nalli si riferisce. “Ciao a tutti. Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere. Però ci sono dei momenti in cui devi riflettere, devi aspettare, devi essere rispettato“ afferma Kikò Nalli sul suo profilo Instagram. “Questo è un momento in cui non ho voglia di parlare, ho voglia semplicemente di riflettere, capire e tirare le somme di tante cose” continua l’ex di Tina Cipollari sul social network. Sembra davvero chiaro che Kikò si riferisca alla situazione complicata con Ambra Lombardo ma, al riguardo, sembra non volersi esprimere, almeno per il momento.

Kikò Nalli è sereno nonostante la situazione con Ambra Lombardo: come andrà a finire tra di loro?

La situazione tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo non pare molto semplice eppure l’ex di Tina Cipollari si dice sereno. Dopo le ig stories in cui afferma di non voler parlare della situazione ma di voler riflettere, pubblica una nuova storia sul social network. “Dimenticavo sono serenissimo e daje” scrive Kikò Nalli postando una foto in cui sorride. Insomma Kikò ha tranquillizzato sicuramente tutti i suoi fan ma come andrà a finire tra lui e la sua Ambra Lombardo? Forse è ancora presto per dirlo e, magari, saranno gli stessi diretti interessati a parlarne quando la situazione sarà finalmente chiara.

E voi che cosa ne pensate di questa coppia? Secondo voi Ambra Lombardo accoglierà la richiesta di Kikò Nalli e darà ancora un po’ di tempo all’uomo per poi vivere finalmente questa storia d’amore? Fateci sapere il vostro pensiero nei commenti e continuate a seguirci perché vi aggiorneremo presto sulla coppia.