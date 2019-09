Kikò Nalli e Ambra Lombardo, è finita? Lei sogna un figlio ma lui…

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo era iniziata nella casa del Grande Fratello. La loro relazione aveva diviso il pubblico tra le tante critiche e chi invece faceva il tifo per loro. E invece tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo sembra esserci un momento di crisi. La ex concorrente del GF ha raccontato l’attuale situazione della sua storia d’amore con l’ex di Tina Cipollari in un’intervista per Nuovo settimanale. Mentre lei già sognava un figlio insieme a Kikò, lui è andato a trovarla soltanto tre volte. “Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio” ha affermato Ambra facendo intendere che Nalli abbia ancora voglia di stare insieme a lei.

Ambra Lombardo parla di Kikò Nalli e della situazione tra di loro: ecco perché la ex concorrente del Grande Fratello soffre così tanto

“Io vivo a Milano e lui a Roma. Kikò è un papà a tempo pieno, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro. Ma per me è una grande sofferenza: sono molto affettiva e passionale, ho bisogno di contatto fisico con il mio uomo“ racconta Ambra Lombardo parlando della sua relazione con Kikò Nalli. La situazione tra i due ex inquilini della casa del Grande Fratello non sembra per niente facile, dunque. “In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa” lamenta la professoressa. “Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C’era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c’erano altre priorità, come è normale che sia” spiega Ambra Lombardo affermando anche Kikò l’ha raggiunta a Milano soltanto tre volte in tutto questo tempo.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo, aria di crisi? Che cosa succederà tra i due adesso?

Dalle parole di Ambra Lombardo appare chiaro che la situazione tra lei e Kikò Nalli non sia molto serena. I due ex concorrenti del reality show di Canale 5 hanno avuto poco tempo da passare insieme, completamente da soli. La professoressa lamenta la poca intimità e pure i pochi progetti di coppia mentre lui chiede tempo. Che cosa succederà tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo a questo punto? Lei avrà ancora la pazienza di aspettare come richiesto dal suo partner? Sicuramente l’attrazione tra Ambra e Kikò non manca. La Lombardo stessa, infatti, afferma che tra lei e Nalli c’è un’attrazione molto forte.

Non resta che aspettare, pare, e capire cosa decideranno di fare Kikò Nalli e, soprattutto, Ambra Lombardo. La professoressa darà ancora del tempo all’ex di Tina Cipollari? Staremo a vedere. E voi che cosa ne pensate della situazione che stanno vivendo i due ex concorrenti del Grande Fratello? Vi piace questa coppia nata sotto ai riflettori?