Ambra e Kikò Nalli si sono lasciati? Lei dà l’addio da Nuovo

L’estate è finita nel peggiore dei modi per Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Sembrerebbe proprio di si almeno a giudicare dalle anticipazioni di una intervista che l’ex professoressa ha rilasciato alla rivista Nuovo. Immaginiamo che tutti i dettagli di questa intervista saranno raccontati probabilmente dal direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti in tv, magari nel salotto di Pomeriggio 5 ma nel frattempo possiamo rivelarvi questo scoop lanciato proprio dalla rivista. Si legge infatti, nel titolo dedicato all’intervista ad Ambra, che la ex concorrente del Grande Fratello avrebbe deciso di lasciare Kikò in quanto il parrucchiere non le dimostrerebbe amore. Finisce così la storia d’amore che tanto ha fatto sognare il pubblico del Gf e non solo? In questi minuti, dopo che la notizia si è diffusa sui social, sono molti a sottolineare che questa potrebbe essere la solita trovata per far parlare di sé in tv. E magari potrebbe arrivare proprio dalla puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi la verità su questa storia. Visto che ieri nel salotto di Barbara d’urso Gennaro Lillio ha raccontato la fine della sua storia con Francesca de Andrè, oggi potrebbe toccare ad Ambra, non trovate?

AMBRA LOMBARDO E KIKO’ NALLI E’ DAVVERO FINITA? LO SCOOP DI NUOVO

Da qualche giorno i fans della coppia facevano notare che Kikò e Ambra non erano insieme ma si sa, gli impegni lavorativi tengono spesso lontani due persone che non vivono nella stessa città. A quanto pare però potrebbe esserci dell’altro…

“Lui non mi dimostra amore” si legge nella cover della rivista in edicola dal 12 settembre 2019. Questo sarebbe stato il motivo che ha spinto Ambra a lasciare Kikò. E’ solo una crisi momentanea che potrebbe passare oppure tra i due è davvero finita per sempre? In realtà oggi una fans di Ambra le ha chiesto sui social se tra lei e Kikò fosse finita e lei ha commentato facendo capire di non conoscere la risposta…

Non ci resta che aspettare un loro commento sui social per scoprire qualcosa di più o in alternativa correre in edicola per leggere quello che Ambra ha raccontato.