Caterina Balivo con la piccola Cora, dopo l’asilo giocano insieme al parco (Foto)

Cora, la figlia di Caterina Balivo, ha solo due anni, per lei il massimo della gioia è andare al parco con la mamma e la conduttrice fa di tutto per farla divertire, anche le smorfie (Foto). Caterina è impegnata ogni giorno con Vieni da me in onda in diretta nel primo pomeriggio ma ovviamente è al lavoro ben prima. Le resta però il tempo per occuparsi di mattina dei suoi bambini e per Cora c’è l’inserimento all’asilo. E’ ancora molto piccola ma è giusto che stia anche con i bimbi della sua età. Ad aiutarla c’è la sua mammina che resta con lei a scuola per un paio d’ore, poi tutte e due escono felici di potere andare al parco tra giochi e giostrine. Il piccolo parco è vicino all’istituto scelto per la piccola Brera ma passa di lì un paparazzo che non perde l’occasione di scattare foto su foto per la rivista Oggi.

CATERINA BALIVO E LA FIGLIA CORA AL PARCO TRA COCCOLE E GIOCHI

Come sempre la Balivo è deliziosa, non solo perché gioca senza sosta con la sua bambina ma perché sembra una ragazzina con il suo look autunnale. In realtà fa ancora caldo, si vede anche dal look della piccola Cora. La conduttrice indossa una giacca di vera tendenza in questo periodo, poi la toglie, più comoda per passare da una giostrina all’alta.





L’altalena e gli altri giochi e il divertimento è assicurato ma la piccola cerca sempre il volto e il sorriso rassicurante della sua mamma, che non si fa trovare impreparata. Bacini, abbracci, il più bello dei “vola vola” e al parco a Roma mamma e figlia si divertono insieme. Da quando è mamma per la seconda volta la conduttrice di Vieni da me sembra ancora più sensibile, si commuove spesso mentre intervista i suoi ospiti ascoltando e raccogliendo le loro emozioni.