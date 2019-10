Raimondo Todaro a Vieni da me confessa un tradimento e poi si riempie di orgoglio per sua figlia Jasmine (Foto)

Il primo ospite di oggi di Caterina Balivo a Vieni da me è Raimondo Todaro che tra un balletto con la simpaticissima Rossella e un capo da lavare nella lavatrice del programma ha confessato un suo tradimento (foto). Todaro è sposato con la bellissima ballerina Francesca Tocca ed è con lei che ha tradito la sua precedente fidanzata. In realtà dalla sua infedeltà è nato un grande amore. I due ballerini erano molto legati da anni ma semplicemente amici, tra loro non c’era mai stato niente anche se danzavano insieme, vivevano insieme. Nemmeno la fidanzata dell’epoca era gelosa del loro rapporto, poi è accaduto come in tante storie che Francesca è andata via, pronta a ballare con un altro ragazzo, un altro ballerino. E’ stato a quel punto che Raimondo Todaro ha capito di averla persa e ha avuto paura di non ritrovarla più. Un tradimento poi subito confessato alla sua ragazza e da lì è nato un grande amore.

RAIMONDO TODARO FELICE DELLA PASSIONE PER LA DANZA DI SUA FIGLIA JASMINE

Un’infedeltà non è mai una cosa carina ma in questo caso è stata la scelta migliore perché Raimondo e Francesca non solo sono una bellissima coppia ormai da anni ma sono anche genitori della dolcissima Jasmine. Entrambi non hanno mai voluto influenzare la piccola con la loro passione per la danza ma tutto è stato molto naturale ed evidente da subito.





A otto mesi la figlia di Raimondo e Francesca già ballava, o meglio si muoveva a ritmo di musica facendo sorridere tutti. Crescendo ha mostrato subito il suo talento, una dote ereditata ovviamente dai suoi genitori, e il maestro di danza di Ballando con le Stelle non potrebbe essere più orgoglioso di così, sognando un futuro magico, magari uno spettacolo tutti e tre insieme, Raimondo, Francesca e Jasmine.