Elena Santarelli non si nasconde più: con Bernardo Corradi ha rischiato la separazione, adesso può piangere (Foto)

Oggi Elena Santarelli è consapevole di aver forse sbagliato a mostrarsi così forte durante la battaglia che ha condotto con suo marito Bernardo Corradi per il loro piccolo Jack, ma era un modo per difendersi da tanto dolore (foto). Il 22 ottobre potremo acquistare e leggere tutti il libro “Una mamma lo sa” scoprendo molta più fragilità, quella che Elena non ha mostrato nei due anni. Sembrava imbattibile, sempre con il sorriso e con il rossetto per non mostrare il peggio a suo figlio ma la realtà è ben diversa e in parte l’ha già raccontata. Ovvio che piangesse di notte o in bagno ma di giorno continuavamo a vederla, anche se sempre più magra, bellissima, pronta e capace di affrontare tutto. Scrivendo il libro ha tirato fuori le lacrime, quelle che versa stringendo tra le mani la prima copia. Un progetto che ha accettato solo per dare un altro aiuto alla ricerca ma alla fine le ha fatto bene ripercorrere tutto, anche se ha dovuto tirare fuori tutte le emozioni, confidando anche che c’è stato un momento in cui lei e Bernardo Corradi hanno rischiato di separarsi.

ELENA SANTARELLI RIVELA ANCHE LA FRAGILITA’ DEL PERIODO BUIO AFFRONTATO

“Subito dopo la scoperta del tumore, per qualche settimana, ci siamo allontanati. Ognuno voleva vivere il dolore a modo suo. Poi abbiamo combattuto insieme. Io sono stata spesso nervosa, intrattabile, ma mio marito è stato bravissimo a sopportarmi nonostante fosse devastato” ci vuole coraggio a raccontare anche questo ma darà un aiuto di certo anche ad altre famiglie.





Elena Santarelli ha raccontato: “All’ospedale ho visto genitori litigare davanti ai bambini, mogli lasciate dai mariti, uomini capaci di tradire le compagne impegnate ad accudire i figli ricoverati”. La sua famiglia ne è uscita più forte di prima ma è stato ben più terribile di come ha mostrato, adesso può dirlo, può confessare le lacrime versare, il dolore atroce che spesso rovina le famiglie.