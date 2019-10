Per il compleanno di Mara Venier la sua famiglia è il dono più grande: tutto l’amore in una foto

Nella puntata di Domenica IN del 20 ottobre 2019 sono stati tantissimi i festeggiamenti per il compleanno di Mara Venier che ha spento 69 candeline. La festa poi si è spostata nella sua casa a Roma dove la conduttrice ha festeggiato con parenti e amici. Un party reso perfetto grazie alla presenza dei suoi adorati figli e ovviamente anche dei suoi nipotini. Mara ormai non ne può fare a meno. Proprio ieri nel corso della puntata di Domenica IN, Elena Santarelli le aveva portato un regalo speciale, una cornice con la foto del piccolo Claudietto, il figlio di Paolo, di soli due anni. Mara non ha trattenuto le lacrime perchè quando vede il suo piccolo Claudietto si scioglie. E non è un caso anche il fatto che come foto, sui social, per celebrare questo compleanno, la Venier abbia scelto proprio una foto in compagnia dei suoi figli e dei suoi nipotini. Mentre il figlio di Elisabetta Ferracini è ormai un ometto, il piccolo Claudio, primo genito di Paolo, ha invece due anni ed è pronto a ricevere tutte le coccole di nonna.

FESTA IN FAMIGLIA PER IL COMPLEANNO DI MARA VENIER: ECCOLA CON I SUOI AMATI FIGLI E NIPOTI

Dopo aver festeggiato quindi in diretta nello studio di Domenica IN, la conduttrice si è spostata a casa dove ha accolto parenti e amici. Ma il suo pensiero è tutto per i suoi adorati nipoti.

Tutto in questa foto…..❤️Lisa….Giulio….Paolo…Claudietto ❤️ #happybirthday #ziamara #lamiavita

Questo il messaggio che ha scritto pubblicando la foto in compagnia di Elisabetta, Paolo, Giulio e Claudio. Un’immagine di una famiglia serena e felice. Gli ostacoli da superare non sono stati pochi ma quello che importa, come si suol dire in questi casi, è l’arrivo!

Facciamo ancora, anche oggi, tantissimi auguri a Mara per il suo compleanno augurandole di festeggiarne molti altri insieme alle persone a lei più care!

