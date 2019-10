Elena Santarelli fa piangere Mara Venier con un regalo speciale a Domenica IN

Una puntata speciale quella di Domenica IN del 20 ottobre 2019 per Mara Venier. Nel giorno del suo compleanno infatti gli ospiti hanno portato un dolce pensiero per la conduttrice di Rai 1. Oggi 69 candeline sulla torta da spegnere per Mara che arriverà a fine puntata. Ma gli ospiti hanno tutti portato un piccolo dono per la conduttrice. Si parte con Carlo Conti che è entrato in studio con un tipico dolce fiorenti. Ma è stata Elena Santarelli a far commuove la conduttrice di Domenica IN. “I tuoi autori mi hanno detto che oggi tutti ti avrebbero portato un pensierino ma io ovviamente lo avevo già preparato da tempo, figurati se non lo sapevo che oggi era il tuo compleanno” ha detto Elena. E la conduttrice scherzando ha commentato: “Certo che è poco elegante dire ai miei ospiti che oggi è il mio compleanno e quindi di portare un regalo, ma se proprio volete portate portate...”. Poi Mara ha aperto il dono di Elena Santarelli e non ha potuto trattenere le lacrime.

ELENA SANTARELLI FA COMMUOVE MARA VENIER CON UN DONO SPECIALE

La conduttrice ha quindi scartato il dono che ha ricevuto da Elena. Si tratta di una cornice speciale con una foto speciale. Ritrae Mara Venier con il piccolo Claudio, il suo amato nipotino. La conduttrice non ha potuto trattenere le lacrime. “Io così mi sciolgo“. La Venier è stata felicissima del dono ricevuto da Elena. La conduttrice infatti è molto legata al suo nipotino, il figlio di suo figlio Paolo che ha solo due anni.

Mara fa notare che i compleanni sono sempre più difficili non per l’età che passa ma perchè mancano sempre più persone. “La prima chiamata era sempre quella della mia mamma” ha detto la conduttrice che però è felice perchè ha al suo fianco delle persone speciali.