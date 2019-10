A Uomini e Donne Gemma Galgani sfila vestaglia e reggicalze. Anahi commenta: senza limiti

Tempo di sfilata nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 23 ottobre 2019. Il tema scelto per le dame del trono over oggi è pigiama party. Tra le protagoniste della sfilata anche Gemma Galgani che ha scelto un abbigliamento molto particolare. Come sempre, anche per le dame che decidono di non rivolgersi ad Anahi arriva in ogni caso il suo commento. Gemma ha scelto un look total white con una vestaglietta di seta e un abitino dello stesso materiale sotto, molto trasparente tra l’altro.

Ma quello che Anahi non è gradito è un altro dettaglio. Tra gli accessori che completano il look di Gemma infatti, ci sono anche delle calze color carne e un reggicalze. Secondo Anahi Gemma non si è resa ancora conto dell’età anagrafica che ha e supera anche in questo caso il limite. L’esperta di stile infatti ricorda che già nella sfilata con l’abito rosso dove ha seguito le orme di Marylin, è andata oltre e questa volta ci ricasca. Poi però si conclude tutto con un bel vassoio di cioccolatini e, come si suol dire, finisce tutto in tarallucci e vino!

UOMINI E DONNE: GEMMA SFILA CON REGGI CALZE PER IL SUO PIGIAMA PARTY

Gemma però dopo la sfilata motiva la sua decisione: “Quando ero giovane io andava molto di moda il reggicalze per cui ho pensato di indossarlo.” Questo il commento della Galgani che ha poi lanciato anche la cravatta verso Jean Pierre con la speranza che possa essere di buon auspicio. Ed effettivamente il cavaliere le ha dato un bel dieci, ci sono quindi ottime possibilità di un riavvicinamento, anche fisico!

La sfilata non si è ancora conclusa infatti in puntata c’è stato spazio per una lunga polemica che ha visto Enzo, troppo geloso e possessivo, criticare Pamela per l’outfit scelto per la sfilata. Non abbiamo quindi visto le altre dame scendere in passerella e per conoscere il nome della vincitrice dovremo aspettare.