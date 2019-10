Enzo geloso di Pamela in intimo a Uomini e Donne la fa piangere: Maria de Filippi lo bacchetta

Pigiama party era il tema della sfilata di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi 23 ottobre 2019. Peccato però che un momento di divertimento e spensieratezza si sia trasformato in altro. Tutto è iniziato con la sfilata di Pamela che ha scelto un abitino molto sexy, vestaglietta corta e body molto trasparente. Enzo non ha affatto gradito il suo look tanto da darle 4. Ma voto a parte, sono state le motivazioni che hanno lasciato tutti di stucco, Maria de Filippi inclusa. “Lei mi ha mancato di rispetto” ha detto Enzo anche se Gianni Sperti ha invitato Pamela ad aprire gli occhi. Nessun uomo può decidere come una donna si debba vestire; “si inizia in questo modo, scappa” ha detto Gianni riferendosi a Enzo.

UOMINI E DONNE SFILATA 23 OTTOBRE 2019: PAMELA IN LACRIME

Il cavaliere ha spiegato che Pamela, essendo bellissima e avendo una fisicità importante, poteva evitare un certo abbigliamento. “Io glielo avevo detto e non mi sembrava che fosse così preoccupato, non lo capisco anche perchè quando andiamo in giro e io mi metto le scarpe da ginnastica mi dice di mettermi i tacchi” sottolinea Pamela. Ed Enzo aggiunge: “Si perchè ci sono io, sei con me, non sei di fronte a milioni di italiani”. Parole che lasciano di stucco Gianni Sperti. Inoltre Maria prende la parola e chiede al cavaliere se questa gelosia, comunque immotivata, si scateni per il fatto che si siano fidanzati. “Per me lo siamo” commenta Enzo mentre Pamela casca dal pero. “Non capisco perchè l’altro giorno in macchina mentre si discuteva per dei messaggi sul suo cellulare lui mi diceva che non sono nessuno per guardare“. Maria quindi ha commentato: “Non è nessuno per guardare il cellulare ma tu puoi dirle come deve vestirsi?”. La conduttrice ha bacchettato Enzo che però ha continuato a non smuoversi dalla sua posizione. Pamela in lacrime sentendosi inadeguata decide di lasciare lo studio. Enzo la raggiunge e i due si chiariscono, se così si può dire. “Io ti concedo di vestirti in un determinato modo” le dice Enzo abbottonandole anche la vestaglia. E poi le chiede di tornare in studio ma prima deve andare a cambiarsi e lei, senza battere ciglio lo fa, lasciando di stucco tutti in studio.

“Questo è possesso, scappa Pamela” è il monito di Gianni Sperti che ha decisamente ragione.

