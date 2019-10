Meghan Markle sceglie il viola e ricicla un abito messo in gravidanza: sospetto pancino da nascondere? (FOTO)

Nuova uscita pubblica per Meghan Markle ieri a Londra. Per la duchessa del Sussex gli ultimi giorni non sono stati di certo semplici, dopo la sua intervista televisiva durante la quale si è commossa e ha spiegato quanto sua difficile per lei vestire il ruolo che ha. Ma si sa, lo the show must go on e Meghan deve continuare a presenziare agli eventi di cui è madrina. Ieri l’abbiamo vista alla Royal Albert Hall di Londra. Per l’occasione la moglie di Harry ha deciso di sfoggiare un look sicuramente molto appariscente. Ha infatti scelto un abito viola.

Alla cerimonia di apertura del summit One Young World, un forum per giovani leader, solo grandi applausi per Meghan al suo ingresso, un trionfo quindi, nonostante tutto. Si tratta per Meghan di una delle sue ultime uscite pubbliche. Come è stato annunciato infatti, Meghan, Archie e anche Harry voleranno poi negli Usa. Lì passeranno qualche mese in compagnia di mamma Doria. La coppia quindi si prende una pausa: probabilmente per circa sei mesi non vedremo Meghan impegnata in eventi pubblici nel Regno Unito ma chissà, potremmo magari vederla in tv in America, dove è seguitissima e molto amata.

MEGHAN MARKLE RICICLA L’ABITO VIOLA: PANCINO SOSPETTO DA NASCONDERE?

La duchessa ricicla un abito viola low cost (subito sold out) già indossato durante la dolce attesa di Archie. Proprio per questo motivo non si placano le voci di una possibile seconda gravidanza. Meghan sceglie di indossare questi abiti visti durante la gravidanza perchè non ha ancora recuperato la forma fisica o perchè è già in dolce attesa del suo secondo figlio? Difficile pensare che sia incinta visto che andrà a stare negli Usa ma si sa, con la famiglia reale, tutto è davvero possibile.

Che ne pensate del look di Meghan? C’è qualcosa da nascondere sotto il vestito viola? Come potrete vedere dalla quarta foto della nostra gallery, quando era incinta Meghan aveva indossato l’abito con un delizioso cappottino rosso. Questa volta insieme lo porta senza accessori ma è bellissima lo stesso.