Georgette Polizzi non potrà mai diventare mamma, l’ha saputo da poco tempo (Foto)

A Seconda Vita Georgette Polizzi ha confidato episodi tragici della sua vita e commossa ha rivelato che non potrà mai diventare mamma (foto). Georgette e Parpiglia sono amici ma nemmeno lui sapeva di questo nuovo dolore. Era da sempre un suo desiderio mettere al mondo un figlio e crescerlo cercando di dargli tutto ciò che lei non aveva mai avuto ma non sarà mai possibile. La Polizzi ha saputo da poco tempo che per lei non c’è nessuna possibilità, nemmeno la fecondazione assistita. Tanti i drammi che l’hanno colpita negli anni, l’omicidio di sua madre, la malattia e adesso altre conseguenze. Non è riuscita a trattenere le lacrime, a stento l’ha fatto il giornalista addolorato per ciò che stava raccontando. Il 15 settembre ha sposato Davide Tresse e mancava davvero poco alla felicità totale nonostante tutto. Solo poco tempo aveva confidato alla rivista Spy che voleva si realizzasse il desiderio di diventare mamma ma purtroppo la malattia non glielo permette.

GEORGETTE POLIZZI PRIMA UN’INFEZIONE E POI LA MALATTIA, NON POTRA’ AVERE FIGLI

A causa di un’infezione e purtroppo la successiva operazione sapeva che per avere un figlio avrebbe dovuto ricorrere alla fecondazione assistita ma da poco le hanno detto che non sarà più possibile, che la sua malattia non le permette una scelta del genere. Dopo la sclerosi multipla questo è un dolore che si aggiunge alla sua vita.





Tre anni fa ha scoperto che suo padre non è morto ma lui non vuole saperne di lei. A 16 anni ha perso la sua mamma, una morte orribile, la donna è stata uccisa dal suo compagno, sangue che Georgette ha visto e mai dimenticato. Una vita difficile ma lei è fortissima, soprattutto accanto al suo Davide, finalmente nella sua vita un amore importante, vero, un uomo che l’adora e che la protegge.





