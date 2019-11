Georgette Polizzi a Seconda Vita: la madre uccisa dal compagno (Foto)

Georgette Polizzi sarà ospite di Gabriele Parpiglia a Seconda Vita, ma dopo aver visto le immagini del suo matrimonio su Real Time questa volta la stilista ex protagonista di Temptation Island ha altro da raccontare, confidenze terribile perché la sua vita non è stata semplice (foto). La morte di sua madre causata dal compagno, un omicidio avvenuto quando lei era solo una bambina, un argomento delicato, una perdita già terribile, una morte drammatica. Si sapeva che Georgette avesse perso la sua mamma da piccola ma questa confidenza fatta all’amico Parpiglia è difficile da commentare. La Polizzi ricorda il sangue: “Uno choc, c’era sangue ovunque”. Dopo la morte di sua madre non è riuscita nemmeno ad allacciare i rapporti con il padre biologico che per lungo aveva pensato addirittura fosse morto. “Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, c’era sangue in ogni dove” sono le parole che ascolteremo il 13 novembre su Real Time.

GEORGETTE POLIZZI LA LOTTA CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA

Non è stata semplice la vita di Georgette Polizzi e per la malattia contro cui combatte è ancora così. Le hanno diagnosticato nel 2018 la sclerosi multipla; all’improvviso perse la sensibilità degli arti e andò subito in ospedale ovviamente sconvolta: “Il mio corpo mi stava già abbandonando. Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata… In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola “Sla”, poi sono arrivati da me con una carrozzina” ha pensato di uccidersi. Poi la diagnosi è stata ridimensionata non era la Sla.





Due drammi nella sua vita ma l’amore di Davide Tresse che ha sposato lo scorso 15 settembre l’ha aiutata e la aiuta a vivere. Lei che lavora sui social ha dovuto affrontare anche altro: “C’è stata gente che ha scritto che era tutto inventato e finto, ho dovuto far vedere sui social la mia diagnosi, la cartella clinica con la diagnosi di sclerosi multipla”.





