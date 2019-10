Georgette Polizzi sceglie un look davvero particolare per il matrimonio in comune con il suo Davide (FOTO)

Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno festeggiato con una cerimonia molto particolare il loro amore. Lo hanno fatto un mese circa, fa ma adesso hanno ufficializzato le cose con il rito civile, sposandosi anche al comune. Per la coppia però il giorno più speciale è stato sicuramente quello del primo si, quando la Polizzi ha indossato un meraviglioso abito da sposa bianco lasciando senza fiato il suo futuro marito! Per il matrimonio in comune invece Georgette sceglie un look rock, nel suo stile e sui social spiega anche i motivi di questa decisione.

GEORGETTE POLIZZI E DAVIDE TRESSE SPOSI ANCHE IN COMUNE

Ecco una dolce dedica di Georgette per il suo Davide nel giorno del secondo si:

Non importa come, dove, quando e perché…. sembrerò banale ma ciò che mi basta è sapere che sarai mio per sempre… e soprattutto il fatto di averti tolto dalla piazza caro lord scapolo d’oro di vicenza 😂😂😂.

Quando dico che per me ieri era solo una formalità e non mi credete guardate queste foto e ditemi secondo voi in quale delle due c’è più felicità nel l’essersi detti si per sempre.

#avoilaparola

#finchemortenoncisepari

#doppioanniversario

E a proposito del look scelto, Georgette ha scritto sui social:

MATRIMONIO OGGI 29/10 ore 16:30 ED IO MI PRESENTO COSÌ!!

Come ho detto nelle ig-stories questa mattina io a sposarmi ci vado vestita così!!

Il nostro giorno è stato il 15/09, il giorno nel quale ci siamo giurati amore eterno davanti alle persone che ci amano.

Oggi lo facciamo davanti alla legge ma per noi non conta perché siamo sempre stati dalla parte del cuore e vi posso garantire che il 15/09 i nostri scoppiavano di gioia.

Che ne pensate di questa scelta di look? Come sempre Georgette è molto originale nelle scelte che fa ma sicuramente non è la prima sposa che per il matrimonio con rito civile sceglie di non indossare l’abito bianco! Bisogna sempre fare quello che ci si sente e lei e Davide il loro giorno più bello lo hanno vissuto con tutte le persone a loro care. In ogni caso, ancora tantissimi auguri a loro!