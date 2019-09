Il matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse: le foto più belle su Spy (FOTO)

Il 15 settembre 2019 Davide Tresse e Georgette Polizzi si sono giurati amore eterno con una romanticissima cerimonia. Un matrimonio molto atteso e seguito dai fans della coppia che sono davvero tantissimi. I due infatti, dopo aver partecipato a Temptation Island, hanno un grande seguito sui social e in questi ultimi due anni hanno continuato a raccontare la loro storia d’amore a chi li segue con grande affetto. E il giorno del matrimonio era davvero attesissimo non solo per il grande amore che lega i due ma anche perchè arriva dopo un periodo particolarmente difficile per la coppia. Georgette infatti, circa un anno fa aveva scoperto di avere la sclerosi multipla. Un periodo quindi non semplice quello che la coppia ha affrontato ma si sa, con la forza dell’amore si supera davvero tutto. E Georgette era raggiante il giorno del matrimonio con l’uomo della sua vita! Oggi le foto più belle delle nozze sono state pubblicate dalla rivista Spy.

IL MATRIMONIO DI GEORGETTE E DAVIDE: LE FOTO PIU’ BELLE

Georgette per il suo matrimonio ha scelto un abito bellissimo, come potrete vedere dalle foto. Una scollatura sensualissima che l’ha resa ancora più bella in un giorno per lei così speciale. E all’altare è arrivata anche sedia a rotelle: la sua più grande paura è che la malattia l’avrebbe condannata a una giornata diversa da quella che lei si aspettava ma invece è andato tutto bene!