Georgette Polizzi si mostra durante la terapia contro la sclerosi multipla (Foto)

Georgette Polizzi deve sottoporsi per tutta la vita a una terapia di sei ore, lo deve fare periodicamente e per sempre ma non si abbatte, lancia un messaggio di positività con la sua foto (foto). Uno scatto che la maggior parte delle persone che affrontano malattie o difficoltà di questo tipo evitano, Georgette Polizzi invece ha voluto condividere con i suoi follower un momento così delicato, intimo, come quello della terapia contro la sclerosi multipla. L’ex protagonista di Temptation Island da tempo ha rivelato della sua malattia, spesso deve affrontare lunghe sedute per tenere a bada quella che lei definisce “bastarda”. Lo scatto fatto alla fine del trattamento e il messaggio della 36enne hanno ricevuto un pieno di like che continua a darle forza perché Georgette di certo non si arrende alla malattia.

GEORGETTE POLIZZI DOPO LA TERAPIA DI SEI ORE

In ospedale e la foto è sgranata, un po’ bruttina ma per lei è la più bella: “È una foto brutta… è sgranata… lo so! Ma è la foto più bella del mondo per me! Ho appena finito le 6 ore di infusione del mio farmaco che mi aiuta a far dormire la bastarda… questo sorriso dice tutto!”. Sorride ed è bellissima. E il suo desiderio è quello di volersi vedere sempre così ogni volta che affronterà la terapia di sei ore.





“Dovrò farla per tutta la vita ma voglio che sia proprio come oggi! Lo ammetto sono partita un po’ spaventata avevo una strana sensazione ed invece è andato tutto alla grande! Grazie a tutto lo staff del reparto di sclerosi multipla perché sono degli angeli scesi in terra che si prendono va ogni giorno di noi sclerati!”. La Polizzi ha quindi ringraziato tutti per il sostegno, per i messaggi che riceve di continuo, per tutto l’affetto.