Nina Senicar è diventata mamma e pubblica la prima foto di sua figlia (Foto)

L’abbiamo vista in tante foto bellissima con il pancione ma poi Nina Senicar ha smesso di pubblicare post e si è dedicata completamente al momento del parto. Ieri la bella showgirl ha pubblicato la foto più attesa annunciando la nascita di sua figlia. Primo scatto con mamma, papà e la piccola che però è nata qualche giorno fa, l’8 novembre. Anche in questo caso la Senicar ha preferito attendere, riprendersi e poi dare a tutti la bella notizia, che è nata la piccola Nora Grace Ellis. In parte il nome della bimba era già stato anticipato ma adesso con quei piedini tenerissimi mostrati dalla sua mamma è questo il momento più bello. Con madre e figlia ci sono anche le mani dell’attore statunitense legato a Nina dal 2015, lui è Jay Ellis. Tutti pazzi di gioia per la nascita di Nora e la 33enne di origini serbe ha aggiunto nella didascalia come in un attimo la sua vita e quella del suo compagno siano già cambiate.

NINA SENICAR ANNUNCIA LA NASCITA DI SUA FIGLIA

“E così, in un attimo le nostre vite hanno cambiato completamente significato. Benvenuta Nora Grace Ellis”. Nina vive negli Statti Uniti dal 2012, ha partorito a Los Angeles. E’ la città in cui ha cercato la fortuna per la sua carriera, ha provato a fare l’attrice a Hollywood e alla fine anche se non sono arrivati per lei grossi lavori ha deciso di non lasciare più la California. Adesso è lì la sua vita con Nora e Jay.





Tra i suoi amici italiani che continua a frequentare a Los Angeles c’è anche Elisabetta Canalis. In molti la ricordano in Italiana un po’ di anni fa presenza fissa in tv e anche testimonial di tanti brand e protagonista di un bel calendario. Per il gossip è stata anche la fidanzata di Marco Borriello ed Ezio Greggio.