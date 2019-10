Nina Senicar col pancione, è deliziosa con l’abito a fiori sul red carpet a Los Angeles (Foto)

Nina Senicar col pancione è al settimo cielo oltre che bellissima, è la sua stagione più bella e in dolce attesa di una bimba non solo rivela il colore del fiocco ma anche il nome scelto (foto). Ha scelto di indossare un abito lungo e a fiori per un’occasione importante, anzi due. La Senicar si trova all’esclusivo appuntamento che si tiene ogni anno a Los Angeles, il Veuve Clicquot Polo Classic e ha sfilato sul red carpet con la sua Nora. Questo è il nome scelto per sua figlia e lo rivela su Instagram “Io e Nora ci siamo divertite un sacco al mio evento preferito”. Tantissimi per lei i messaggi di auguri ma anche di congratulazioni perché in dolce attesa è davvero molto bella. In un colpo solo ha svelato senza grandi misteri il sesso e il nome della bimba che porta in grembo. Orgogliosa ha fasciato il suo pancione in un bellissimo abito di Natalie Martin. Ai piedi sandali Vince Camuto e il suo outfit premaman ha così conquistato tutti.

NINA SENICAR COL PANCIONE RIVELA SESSO E NOME DEL BEBE’ CHE HA IN GREMBO – STA PER NASCERE NORA

Per i curiosi e per chi volesse acquistare lo stesso abito indossato dalla splendida Senicar il costo non è per niente eccessivo, 270 euro per il Natalie Martin mentre 75 euro è il prezzo dei sandali Vince Camuto. Davvero un outfit che conquista, perfetto. I sogni di Nina si stanno realizzando uno dietro l’altro.





Dalla Serbia era arrivata in Italia e l’abbiamo vista in tanti programmi tv, reality e vari film, poi ha scelto di trasferirsi negli Stati uniti ed è lì che ha trovato la sua realizzazione. E’ diventata una ver attrice recitando anche accanto a Charlie Hunnam e Rami Malek. Soprattutto ha trovato l’amore incontrando Jay Ellis. Stanno insieme dal 2015 e stanno per diventare mamma e papà.





