Anche Jeremias Rodriguez nella guerra tra Belen e Giulia de Lellis, sempre che guerra sia

Il gossip impazza e tutti provano a scoprire con chi ce l’avesse Giulia de Lellis nello sfogo di una settimana fa sui social. Molti credono che le parole della bella fidanzata di Andrea Iannone fossero indirizzate a Belen Rodriguez. C’è chi pensa che Giulia ce l’abbia con Belen per motivi legati a questioni di cuore e di corna o chi invece pensa che ci siano di mezzo i soldi, il lavoro sui social e forse anche la collaborazione con qualche brand. Ovviamente solo le persone direttamente interessate possono comprendere di che cosa si stia parlando, la stessa de Lellis ha affermato che non c’è bisogno di fare nomi perchè tanto la diretta interessata sa quello di cui si parla.

JEREMIAS RODRIGUEZ PARLA DI GIULIA DE LELLIS NELLE SUE STORIE SUI SOCIAL?

In questa storia però arrivano anche le parole di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen. E anche qui precisazione d’obbligo: ammesso che in tutta questa storia sia iniziata una guerra tra Belen e Giulia, Jeremias ha deciso di scendere in campo al fianco di sua sorella? Possibilità ma non certezza perchè neppure il bell’argentino fa nomi. Una cosa però è certa: da quando Andrea Iannone e Giulia de Lellis stanno insieme, la grande amicizia che c’era tra Jere e il pilota di MotoGP sembra essersi spenta. Strano perchè Giulia e Jeremias nella casa del Grande Fratello avevano instaurato un bellissimo rapporto e avrebbero quindi potuto incontrarsi senza problemi dopo questo fidanzamento…

Ma chi conosce bene tutte queste dinamiche sa anche che Giulia, non ha gradito per niente alcuni atteggiamenti di Ignazio Moser che, avrebbe delle colpe molto grandi nei tradimenti fatti da Damante, essendo suo grande amico. E se fosse stato proprio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, il collegamento tra Belen e Damante? Fantagossip ovviamente, ma in questo mondo ci sta tutto!

Torniamo però alle parole di Jeremias che sembrano essere indirizzate proprio alla de Lellis. Il fratello di Belen ieri, proprio mentre era in compagnia di Ignazio ha postato una storia sui social scrivendo: “Ma da quando Instagram si usa per minacciare le persone.Scusate mi sono perso qualcosa…”. Parole che a molti hanno fatto pensare alla guerra social tra Giulia e Belen. E visto che la de Lellis ha parlato di famiglie che potrebbero esser rovinate, in questo caso potremmo proprio dire che è una questione di famiglia…