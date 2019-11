Gaetano Arena sui social risponde alle accuse di Ivana Icardi ed Enrico fatte a Domenica Live

Ed era prevedibile che sarebbe arrivato anche il commento di Gaetano Arena dopo l’intervento di Kikò Nalli a Domenica Live e dopo le parole di Ivana Icardi e di Enrico, tutti ex concorrenti del Grande Fratello e quindi amici. Gaetano ha risposto via Instagram ribadendo che quello che è stato detto nello studio di Domenica Live è tutto falso. Inizia con Enrico e commenta che è stato indotto a dire determinate cose, aggiunge anche anche la rissa era chiaramente vera, così vera che il veneto, invece che aiutarlo, siccome “è un cagasotto”, si sarebbe defilato, per paura di farsi male. “Mentre io stavo litigando lui è scappato” ha commentato Gaetano rispondendo alle accuse di Enrico che, nella puntata di Domenica Live di oggi ha dichiarato che la rissa tra Fiumara e Arena era stata concordata.

GAETANO ARENA DICE LA SUA DOPO GLI ATTACCHI DA DOMENICA LIVE

E poi passa a Ivana. “E adesso passiamo a te, biondina, ma quante stronzate stai dicendo?” esordisce nella sua storia su Instagram Gaetano Arena commentando quanto successo nella puntata di Domenica Live di oggi.

“Lei dice che l’ho chiamata per andare a Torino, perchè io mi rompevo il [email protected]@ ad andare a Torino a fare il finto scoop con lei. Io sono a Milano e vado a Torino…A Torino ci dovevamo andare per fare una ospitata in un ristorante e lei era a conoscenza di questa cosa. Alla fine non siamo andati perchè lei aveva da fare e sia io che lei abbiamo fatto un video di scuse al ristorante ( e poi mostra il video di Ivana che risale al mese di settembre)” ha commentato Gaetano.

“Ora la signorina aveva bisogno di andare in televisione e si è dovuta appigliare a sta roba, anche quell’altro con i capelli lunghi adesso ci manca solo Topolino…” ha detto Gaetano. E per concludere. “Ma con tutto il rispetto che posso avere per Ambra e Ivana, ma io organizzavo uno scoop con voi?”.

