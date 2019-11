Domenica Live, Ivana Icardi ed Enrico smascherano Gaetano: Paparazzata con Ambra studiata, finta anche la rissa

E’ stata una puntata turbolenta quella di Domenica Live andata in onda oggi 17 novembre 2019 ma alla fine Barbara d’Urso ce l’ha anche fatta a far entrare, nonostante l’ira funesta di Kikò, due persone che potevano “testimoniare” a favore di Ambra. Parliamo chiaramente del presunto tradimento: Ambra Lombardo, come dimostrerebbero le foto pubblicate su Diva e Donna, avrebbe tradito Gaetano. In realtà, a detta di Ivana Icardi ed Enrico, due ex concorrenti del Grande Fratello che conoscono molto bene tutti i protagonisti di questa storia, la vicenda sarebbe stata semplicemente studiata a tavolino.

Kikò nel suo lungo sfogo nella puntata di Domenica Live di oggi ha cercato di spiegare che non esiste nessun tradimento e che ci sono delle persone che hanno architettato tutta questa vicenda. Del resto anche nelle puntate di Pomeriggio 5 di cui si è parlato della cosa, alcuni paparazzi lo avevano fatto capire…

Ma torniamo alle testimonianze di Ivana ed Enrico. Che cosa hanno raccontato i due?

A DOMENICA LIVE LE TESTIMONIANZE DI IVANA ICARDI ED ENRICO

Inizia il suo racconto Ivana che si schiera dalla parte di Kikò e Ambra che stanno soffrendo molto per una cosa che non esiste. La sorella del calciatore spiega che anche a lei Gaetano aveva proposto una finta paparazzata, qualche tempo fa a Torino ma lei non aveva accettato. Aveva però capito che anche con Ambra aveva fatto la stessa cosa. Quando la d’Urso le chiede come mai non abbia chiesto di partecipare prima al dibattito per smascherare Gaetano, la ragazza ha risposto che era a Madrid ma una volta tornata in Italia ha subito deciso di dire la sua verità. Ivana commenta: “ha cercato Ambra, perché, come ha detto lui, era il suo cucciolo ( e quindi Kikò e Ambra si fidavano) , un amico. Kiko è stato ingannato da Gaetano, che si deve vergognare.”

Anche Enrico, ex concorrente del Grande Fratello ha qualcosa da dire. Lui infatti la famosa sera in cui tutto è iniziato, era insieme a Gaetano. Ricorderete, se avete seguito questa vicenda dall’inizio, che il paparazzo Alex Fiumara e Gaetano Arena avevano discusso pubblicamente a Milano, una sorta di rissa. “Era tutto organizzato” ha detto Enrico. Pare quindi che questa storia fosse stata architettata per benino in modo da arrivare poi nei salotti televisivi. “Io sapevo che la rissa era organizzata non ho detto nulla prima perchè se lui vuole fare tv per queste cose a me non interessa” ha detto Enrico che pensava che Gaetano fosse un amico. E invece quando ha capito che stava giocando anche con Kikò allora ha scelto di raccontare la sua verità in tv.

E adesso attendiamo il commento di Gaetano Arena, come risponderà a queste accuse?