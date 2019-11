A Domenica Live il durissimo sfogo di Kikò Nalli contro Barbara d’Urso, le accuse: “Tutta una trappola, storia nata per fare audience”

Puntata movimentata oggi quella di Domenica Live con il durissimo sfogo di Kikò Nalli nel salotto di Barbara d’Urso. Dopo oltre tre settimane di chiacchiere, di scoop, di foto, di pettegolezzi, questa volta Kikò vuole dire la sua. L’ex concorrente del Grande Fratello è infervorato dopo quello che è successo. Non riesce a credere che sia stata montata una trappola ad hoc contro di lui e Ambra. C’è una regia molto grande, dice Kikò che non vuole fare i nomi ma che lascia intendere che tutta la storia del presunto tradimento tra Gaetano e Ambra è stata inventata e montata, in malo modo. Non solo da Arena però, ma anche da altre persone che hanno studiato il meccanismo in modo che poi se ne potesse parlare molto anche in tv. Kikò non ci sta: sono tre settimane che sta male, che Ambra sta male, che le famiglie di entrambi soffrono. Ed è un fiume in piena. Punta il dito contro tutti, anche contro Barbara d’Urso che a suo dire, probabilmente nei suoi programmi ha dato spazio a questa gente che non ha approfittato di questa finta storia solo per farsi vedere, e citando Kikò, “per farsi du spicci“. La conduttrice però gli ricorda che nel suo salotto c’è spazio per tutti e che lei ha sempre difeso Kikò dicendo che non avrebbe mai potuto inventarsi una storia simile. Il problema però non è questo, il problema sta nel fatto che anche la conduttrice diceva che le foto di Diva e Donna mostravano chiaramente un bacio, bacio che però non c’è stato. Kikò avrebbe voluto forse una presa di posizione in questo senso, che però non è arrivata. I toni sono molto alti tanto che Kikò in più occasioni alza la voce e si scalda anche contro la d’Urso e lei risponde a tono.

A DOMENICA LIVE NERVI TESI TRA KIKO’ NALLI E BARBARA D’URSO

La conduttrice ha spiegato che non ha bisogno delle storie di Gaetano per fare audience e ha suggerito a Kikò di non preoccuparsi perchè quando questa storia verrà a galla nella sua interezza, le persone che ora lo criticano torneranno ad amarlo anche più di prima. Ma il parrucchiere è stanco e amareggiato: “Dovrei andare in giro con pistole e coltelli per difendermi alle accuse che mi vengono fatte” ha detto Kikò.

Qui le foto di Diva e Donna che, come abbiamo fatto notare nel nostro articolo, non erano quelle di un bacio sulle labbra o di un tradimento

L’ex marito di Tina Cipollari si è molto scaldato ma ha commentato dicendo che ha usato questi modi e questi toni perchè ha di fronte una persona amica , e si è comportato come se stessero prendendo insieme un caffè.

La conduttrice però ha provato a far capire a Kikò che in qualche modo tutto questo se l’è cercato, anche se lui non sembrava essere molto d’accordo. “Hai parlato per 25 minuti, adesso basta. Mi addolora profondamente quello che stai vivendo. Ma sapessi io, nella mia vita, quante volte ho dovuto subire cose del genere… Il fatto è che io faccio questo lavoro. Se tu avessi fatto il parrucchiere e ti fossi fidanzato con Giuseppina Esposito, non sarebbe successo niente. Escono fuori delle cose assurde, quando sei famoso” ha detto la conduttrice che poi ha mostrato anche il famoso video nella busta choc dal quale però, non si vede il bacio ma solo un incontro in un bar tra amici.

Kikò promette che al momento giusto usciranno fuori i nomi e che la sua vendetta sarà un piatto da servire freddo…