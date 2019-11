Vanessa Incontrada fa impazzire il web con lo scatto più sensuale (Foto)

Una camicia da uomo può sostituire qualunque abito sexy se a indossarla è Vanessa Incontrada (foto). Non c’è bisogno di altro e infatti non ha niente sotto la camicia rubata al suo uomo ma è l’espressione massima della femminilità, della sensualità. L’attrice e conduttrice in slip e camicia ma questa è sbottonata sulla pelle nuda, lo scatto è bollente ma di quelli che non tutte riescono a ottenere. Gli ammiratori si stanno scatenando ma sul web non sono solo gli uomini a farle i complimenti, Vanessa Incontrada è una vera icona per moltissime donne. Ha dalla sua parte la bellezza, il suo volto è un vero incanto sempre, anche quando i paparazzi le scattano le foto peggiori. La Incontrada non è come tanti personaggi famosi che peccano di ipocrisia pronti a dire che non contano i chili in più, la pancia piatta e ogni altro dettaglio esteriore, lei basta guardarla e ammirarla.

LA FOTO DI VANESSA INCONTRADA SUL LETTO FA IL PIENO DI LIKE

In due ore tantissimi like, una pioggia di complimenti ma non mancheranno di certo gli odiatori pronti a invidiare tanta bellezza, pronti quelli che parlano di esibizionismo ma è bellissimo il commento di una follower: “Imparate ad amare il calore aggiuntonche una donna puo’ donarvi, imparate ad ammirarne la bellezza indipendentemente dai chili segnati sulla bilancia, imparate che quello che e’ una persona non muore mai …e che se non lavori sull’ anima non ti resta nulla più…sei bella dentro e fuori Vanessa”.

VANESSA INCONTRADA BELLISSIMA ANCHE DAL PARRUCCHIERE





Non vediamo l’ora di vederla in tv nel programma 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio, saranno tre serate evento da non perdere tra duetti, interviste e tanto altro. Lei è in Italia davvero da 20 anni e nel tempo è diventata una delle donne più amate del mondo dello spettacolo.





