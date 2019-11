Vanessa Incontrada è bellissima anche dal parrucchiere, pronta con la sua mamma per la presentazione del nuovo libro (Foto)

Vanessa Incontrada (foto) ha presentato il suo nuovo libro Le bugie uccidono scritto a quattro mani con la sua mamma Alicia Soler Noguera, un lavoro arrivato dopo quattro anni dal primo, dal libro d’esordio. Su Instagram la splendida attrice ha pubblicato non solo gli scatti della presentazione del libro a Milano ma anche le ore precedenti, dal parrucchiere. Un evento importante per Vanessa e sua madre, c’è emozione ma anche tanta semplicità e lei pubblica storie su Instagram tra shampoo e sorrisi, non teme di non apparire perfetta, è meravigliosa anche per questo. Accompagnata dalla sua cagnolina Gina dopo il trattamento è ancora più bella, un abito semplice, nero e lungo, scarpe comodo e make up leggero, la piega è perfetta e lei lo è anche di più. Ieri a Milano alla libreria Rizzoli Vanessa e Alicia hanno presentato Le bugie uccidono, il legame tra madre e figlia è davvero forte e anche a distanza sono riuscite nella loro seconda impresa.

VANESSA INCONTRADA HA PUBBLICATO IL SUO SECONDO LIBRO

“Io la mia super Alicia abbiamo deciso di rimettere insieme le nostre due teste e le nostre quattro mani per scrivere un nuovo libro, dopo il nostro debutto con Insegnami a volare. Stavolta, però, abbiamo deciso di cambiare totalmente rotta: infatti, mentre il primo è stato un libro di racconti e ricordi (spesso di famiglia), stavolta abbiamo voluto buttare il cuore oltre l’ostacolo e lanciarci nella creazione di un vero e proprio romanzo”. E’ un romanzo giallo ed è sul suo blog Besitos che la splendida modella e conduttrice parla del lavoro fatto con sua madre. Dopo due anni mezzo dal primo libro, ben due anni e mezzo fa, c’è altro da leggere.





“Dal momento in cui io e mia madre abbiamo avuto l’idea a quando abbiamo finito il libro sono passati ben due anni e mezzo: trenta mesi circa di telefonate, videochiamate, messaggi, mail, riscritture, confronti e tanto altro” ha aggiunto Vanessa Incontrada sperando ovviamente che anche questa volta sia un successo. Di certo la sua presenza ovunque lo è sempre; un esempio meravigliose per tante donne.





Vanessa Incontrada è bellissima anche dal parrucchiere, pronta con la sua mamma per la presentazione del nuovo libro (Foto) ultima modifica: da