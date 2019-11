Michelle Hunziker in giro con le tre figlie e il genero e la giornata è perfetta (Foto)

Una splendida giornata per Michelle Hunziker con le sue figlie e anche con il genero (foto). Aurora Ramazzotti ormai vive da sola già da un po’ di tempo e anche se la sua casa non è molto lontana da quella della sua mamma non si vedono tutti i giorni come accadeva quando era piccola. Le piccole di casa adesso sono Sole e Celeste ma in più c’è anche il figlio maschio mai avuto, Goffredo Cerza, e in versione suocera la showgirl e conduttrice è un vero incanto. Un pomeriggio per sole donne, più Goffredo che è appena tornato da Londra dove studia. Il sorriso non manca a nessuno e negli scatti si vede benissimo che c’è la gioia di stare tutti insieme confusi tra la gente che passeggia per le strade di Bergamo. In tanti riconoscono Aurora e Michelle, qualcuno si volta solo a guardare, altri disturbano un po’ ma per la Hunziker è sempre un piacere. Così come è un piacere vedere in giro i paparazzi che non smette mai di ringraziare. Anche Sole e Celeste sono abituate alle foto che poi andranno sui giornali di gossip, è così da quando sono nate.

MICHELLE HUNZIKER TRA GELATO SORRISI E BACI IN FAMIGLIA

Ognuno si diverte e rilassa come può: Aurora e Goffredo non si staccano mai e non resistono a un bel bacio. Sole e Celeste chiacchierano di continuo, corrono sotto gli occhi attenti della mamma e continuano a fare domande alla sorella maggiore, poi arriva un cane e non resistono. La golosità appartiene a tutte ed è il momento di un bel gelato.

Michelle non può che ammirare soddisfatta tutto ciò che ha creato, la sua meravigliosa famiglia allargata anche se vorrebbe lo diventasse ancora di più… spera sempre che la sua Aurora la rende nonna al più presto.