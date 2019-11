Per il compleanno di Vanessa Incontrada il regalo del figlio e del marito (Foto)

Tante emozioni per Vanessa Incontrada nel giorno del suo compleanno e non poteva mancare il regalo del figlio e del marito, la sua ragione di vita, i suoi amori più grandi (foto). Ieri ha festeggiato in diretta a Domenica In nello studio di Mara Venier accanto a Gigi D’Alessio per promuovere anche il programma che vedremo in onda venerdì 29 in prima serata ma qualche ora prima aveva già scartato il regalo più bello. In tv per il suo compleanno ha ricevuto il regalo di Mara Venier, gli appalusi del pubblico che la adora e la torta con la candelina ma la sera prima nel lettone era con marito e figlio per il momento più emozionante. Per i suoi 41 anni una lettera di quelle che ogni mamma vorrebbe ricevere. Isal ha 11 anni e Rossano Laurini è il suo compagno da tanto tempo, si sono sposati nel 2007. Su Instagram Vanessa Incontrada ha mostrato la lettera, il regalo per il suo compleanno, niente di eccessivo ma tutto molto semplice, una bella serata in casa loro tre.

VANESSA INCONTRADA FESTEGGIA IL COMPLEANNO

Tutti insieme sul lettone e a mezzanotte la conduttrice e attrice ha scartato il suo regalo sommersa dall’amore di marito e figlio. “Aiuto compio 41 anni” ha esclamato Vanessa ma il marito subito pronto a rassicurarla le ha detto “Sei una gnoccona”. Al momento di leggere la lettera però non si riesce più a scherzare e l’emozione arriva forte e prende il sopravvento. “Isal e Babbo” ci saranno sempre per Vanessa e questo sembra scontato ma non lo è per niente: “Oggi festeggio il nostro amore e il mio splendido compleanno. Con voi ho tutto” commenta la Incontrada mostrando a tutti il foglio, la lettera, gli auguri più importanti.

Tantissimi i fan che le augurano una vita meravigliosa e di non cambiare mai, lei è davvero un esempio di donna da seguire, da ammirare. Una bella dormita e poi via a Roma per la puntata di Domenica In, ancora altre inevitabili emozioni.





