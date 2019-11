Vanessa Incontrada bellissima a Domenica In non meritava la domanda di Mara Venier (Foto)

Un inizio che non permette distrazioni oggi a Domenica In con ospiti Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, tanto da raccontare ma c’era quella domanda di Mara Venier che si poteva evitare (foto). Tutto perfetto con tre protagonisti straordinari del mondo dello spettacolo ma l’ex modella, oggi donna meravigliosa in ogni suo ruolo, se è vero che ha qualche chilo in più rispetto al passato è pur vero che è l’icona delle donne che vogliono amarsi prima di amare ogni altra cosa. Non potrebbe essere più bella Vanessa, è recente il suo dispiacere per i commenti negativi sul suo peso e la padrona di casa del programma della domenica le ha chiesto se fosse dimagrita. Magari una confidenza fatta tra loro, ma è diventata pubblica. “No, io non sono dimagrita, tu mi hai tradito perché sei dimagrita” la sua risposta mentre il viso resta sempre dolcissimo. Nessuna polemica ma quella battuta non andava fatta così come non va fatta a nessuna donna.

VANESSA INCONTRADA CHE LOOK A DOMENICA IN

E’ la moda del passato che ritorna e la Incontrada mostra tutto il suo fascino con i capelli raccolti e l’outfit che punta sulla classica gonna nera e la camicia con il fiocco così di tendenza in questo autunno. Niente scollatura ma una trasparenza elegante che mostra l’intimo nero e non c’è bisogno di pancia piatta a tutti costi e fianchi stretti. Via le scarpe col tacco e la splendida spagnola continua a non avere rivali.





Il segreto del suo successo è nella sua solarità, nella positività che mostra anche quando è in lacrime, anche quando abbraccia Mara Venier commossa. Un volto che sembra dipinto, il sorriso sempre presente per tutti e non c’è bisogno di fingere accenti spagnoli mai dimenticati. E’ da 20 anni che è in Italia ed arriva il vero motivo per cui Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono ospiti oggi di Mara Venier ma c’è tanto altro da raccontare, emozioni da vivere, però la prossima volta non fatele quella domanda, non si chiedono a una donna informazioni sul suo peso.