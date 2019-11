Gigi D’Alessio fa piangere Mara Venier a Domenica In, l’abbraccio della Incontrada risolve tutto (Foto)

Puntata piena di emozioni Domenica In oggi ed è Gigi D’Alessio a commuovere Mara Venier parlando della sua mamma, del vuoto che lasciano quando vanno via (foto). La conduttrice ha sofferto molto per la morte di sua madre, anche per lei è una mancanza che non riesce a colmare e le parole del cantante e amico carissimo le fanno tornare in mente momenti che non può più vivere. “La mamma è la mamma e non a età… Chi tene a mamma è ricc e nun o sape”, Mara resta in silenzio per non piangere e ascolta il suo ospite seduto accanto a Vanessa Incontrada: “Io ho 4 figli – racconta Gigi – come tutti sanno però quando hai i genitori sei sempre figlio poi quando non li hai più capisci di essere diventato genitore. Io la sento sempre vicino mia madre è una forza che non si può descrivere perché a me quello che manca fisicamente è proprio l’abbraccio. Mio padre che mi chiamava Gino e veniva ai concerti senza dirmi nulla poi mi diceva sono orgoglioso di te. Sono cose che non cambiano anche se tu hai 90 anni. I genitori sono la finestra della vita, quando li perdi tutti e due si chiude tutta la finestra e io ho perso anche mio fratello Pietro”.

GIGI D’ALESSIO CONFIDA CHE A SALVARLO E’ STATA LA MUSICA

“La musica è stata veramente la mia ancora di salvezza perché nella mia musica porto tutta la sofferenza, le mie emozioni anche se condivido con il pubblico tante gioie e risultati belli ma la musica mi ha fatto crescere e scoprire tante cose, soprattutto mi ha fatto diventare la sofferenza più leggera perché nel momento in cui cerco mamma, papà o mio fratello con la musica posso rivivere quello che ho vissuto con loro”. C’è un brano, La prima stella, che ha dedicato a sua madre. E’ la canzone con cui ha voluto dirle che va tutto bene nella sua vita, che sta bene: “perché sono convinto che è mia madre che mi guida e dà luce al mio cammino, sento che mi guarda da lassù e mi indica la strada”.





Mara Venier non riesce più a trattenere le lacrime, l’abbraccio di Vanessa Incontrada la consola, poi l’attrice toglie le scarpe e si siede a terra accanto a lei. Finiscono tutti e tre a terra, uniti dalle stesse emozioni, niente di patetico, tutto molto semplice, anche questa è solidarietà femminile e Mara Venier dedica il suo abbraccio con Vanessa a tutte le donne.