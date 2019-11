Vanessa Incontrada meravigliosa sul palco di 20 anni che siamo italiani: ce la meritiamo a Sanremo 2020

Ebbene si in Italia non ci sono solo gli odiatori seriali, quelli che appena vedono Vanessa Incontrada in tv fanno notare che forse ha scelto l’abito sbagliato, che forse dovrebbe dimagrire qualche chilo, che forse….Ci sono anche le persone, quelle che hanno ben altre priorità nella vita, pronte a rendersi conto del talento e del valore di una professionista, quale Vanessa è. E del resto il fatto che negli ultimi anni, ad esempio, ogni fiction o film tv che ha visto Vanessa Incontrada protagonista, ha incassato, oltre agli ascolti record, solo critiche positive, un motivo ci sarà. Vanessa piace in primis perchè è brava, è genuina, è talentuosa. E arriva a tutto il pubblico, ma soprattutto a chi è stanco di vedere sempre lo stesso modello riproposto da anni tra taglia 40 e vestito all’ultima moda. Vanessa è una donna nella quale riconoscersi con la sua bellezza straordinariamente naturale. Un dono non da poco insomma. Ed è quasi naturale pensare, che ci sia tanto affetti per lei, che così tanta gente, vedendola ieri sera sul palco di 20 anni che siamo italiani, si sia chiesta cosa aspetti Amadeus per decidere. Decidere cosa? Ma ovviamente di averla sul palco di Sanremo. Vanessa Incontrada merita quel palco, merita di salire sul palco dell’Ariston. Lei un po’ come Michelle, ma con una grande differenza, nelle carte vincenti di Vanessa c’è anche quella della grande attrice, non lo scordiamo. Forse non avrà doti danzerecce come la Hunziker ma queste due donne sono accomunate anche da un sano senso dell’ironia che porta il pubblico a sorridere in modo naturale.

VANESSA INCONTRADA MERITA IL PALCO DI SANREMO 2020

Vanessa Incontrada merita quel palco come lo ha meritato Amadeus dopo anni e anni di successi televisivi. Vanessa è da 20 anni sulla cresta dell’onda e ce lo ha ricordato anche con il programma che la vede protagonista al fianco di Gigi d’Alessio. Regalarle per questo traguardo anche Sanremo non sarebbe affatto male. Ci meritiamo davvero una grande donna su quel palco.

E noi Vanessa, facciamo davvero il tifo per te, perchè te lo meriti.