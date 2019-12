Pomeriggio 5, Francesca de Andrè non perdona sua sorella Fabrizia: parenti serpenti

Questa settimana è il turno di Francesca de Andrè. Settimana scorsa Fabrizia, la sorella di Francesca, era stata ospite di Pomeriggio 5 per parlare del rapporto con la ragazza che praticamente non esiste. “Io non cambio rotta a seconda di come gira la bandiera. Io ho raccontato solo parte di quello che è successo, non sono mai andata oltre nei racconti, perchè non ho voglia di andare oltre. Se andassi oltre forse tu capiresti perchè io non cambio idea” ha detto Francesca nella puntata di Pomeriggio 5 del 9 dicembre 2019.

La de Andrè risponde quindi all’appello che sua sorella aveva lanciato dallo studio di Pomeriggio.

Aggiunge inoltre, a proposito di suo padre, che ha in questi mesi si è solo limitato a scrivere un messaggio sui social pubblico ma a lei direttamente non ha mai detto nulla.

FRANCESCA DE ANDRE’ RISPONDE ALL’APPELLO DI SUA SORELLA FABRIZIA

Ed la risposta di Francesca che ha continuato: “Io ho provato come avete visto nel servizio, i rapporti erano chiusi, ho provato a riallacciarli. Poi c’è stata la cosa del Grande Fratello ed è arrivata l’ennesima coltellata che mi ha portato a credere che di lei non mi posso fidare. Mi ha visto piegata in due dal dolore, con il fegato e il cuore in mano. Si è fatta raggiare da Biagio e mi ha detto nella casa delle cose inventate. Ci saranno i risvolti in tribunale la cosa non finisce qui. “

Barbara prova quindi a difendere Fabrizia ma Francesca non cambia posizione: “Se io vedo mia sorella che sta male, col cavolo che faccio quello che ha fatto lei, col cavolo che mi comporto in quel modo. In questo momento non mi va. Non c’è detto più vero di parenti serpenti. Nel mio caso me lo potrei tatuare sulla schiena.“

Francesca parla di continui tentativi di riavvicinamento ma non c’è stato modo. E oggi non vuole più sapere nulla. “Di mio nipote posso dire che mi lacera il cuore questa cosa ma io purtroppo quello che lei mi ha fatto non lo perdono, fisicamente non ce la faccio. Ci sono delle dinamiche, dei comportamenti da parte sua che non posso superare” ha detto la de Andrè.