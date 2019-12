Ilary Blasi nega di seguire una dieta e spiega come fa a non ingrassare (Foto)

Cosa mangia Ilary Blasi (foto), qual è la sua dieta per essere sempre così in forma? Passa il tempo e dopo tre gravidanze la conduttrice romana ha un fisco sempre più invidiabile. Le fake news dicevano che Ilary seguisse la dieta del dottore Nicola Sorrentino, lei ha smentito tutto e al settimanale F ha svelato il suo segreto. Nessun regime controllato, non è vero che è sempre a dieta, anzi lei mangia e trova che sia uno dei piaceri più belli della vita, quindi qual è il suo segreto? Mangia sano! Cosa significa mangiare sano? Non spiega tutto nel dettaglio, ovvio che Ilary Blasi preferisca non dare troppi consigli, questo resta sempre un argomento molto delicato. Cibo sano però sappiamo tutti cosa significa, gli eccessi non fanno mai bene, soprattutto se si tratta di prodotti ricchi di grassi, zuccheri e calorie. L’abbiamo vista in foto mangiare una bella pizza, di certo è un prodotto sano ma non bisogna esagerare; infatti i segreti della Blasi sono due.

ILARY BLASI NON INGRASSA MANGIANDO SANO MA A VOLTE ESAGERA

Anche lei è golosa e ammette che ci sono dei periodi in cui esagera, immaginiamo che anche per lei le feste in arrivo siano un vero attentato alla linea. “Io mangio sano che è diverso. Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita”.





Intanto, dopo tre gravidanze la sua linea è sempre al top. Non è vero quindi che segue una dieta precisa, quella del dottor Sorrentino si basa sul fondamento che la pasta non fa ingrassare ma ingrassano i condimenti e le porzioni eccessive. Su questo Ilary è del tutto d’accordo, mangia sano e senza abbondare con le quantità. Così diventa molto più facile per tutti dimagrire o restare in forma ma l guaio sono proprio le tentazioni dei cibi non sani.





