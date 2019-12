Cristina Chiabotto incinta: spunta il pancino per un 2020 pieno di felicità (FOTO)

Cristina Chiabotto è incinta oppure no? Davvero difficile a dirsi, del resto, le vip sono spesso molto magre ed è anche per questo motivo che non si nota subito il pancino perchè riescono a nasconderlo per bene. Non solo, sui social pubblicano spesso delle foto che hanno scattato in precedenza per cui è sempre complicato capire, fino a quando non arriva una conferma, se la gravidanza c’è oppure no! La rivista Oggi non ha dubbi: Cristina Chiabotto inizierebbe alla grande il suo 2020. La conduttrice sarebbe incinta dopo le nozze con l’imprenditore Marco Roscio. Una gravidanza per cancellare i problemi con il fisco e tutto quello che di brutto l’ultimo anno ha portato. In ogni caso il 2019 di Cristina si è chiuso alla grande visto che ha sposato il suo principe azzurro. Certo potrebbe essere perfetto se davvero la conduttrice fosse in dolce attesa.

Difficile davvero capire dalle foto se Cristina Chiabotto sia incinta o meno per cui, per avere l’ufficialità, dobbiamo aspettare l’annuncio della diretta interessata che per il momento, non dà indizi in merito.

CRISTINA CHIABOTTO INCINTA? LE FOTO DAL SETTIMANALE OGGI

La notizia della gravidanza non è ufficiale, lo ribadiamo, ma per la rivista Oggi, che pubblica un servizio dedicato alla Chiabotto, non ci sono dubbi.

Dopo appena tre mesi dal matrimonio super lusso con Marco Roscio, le nuove immagini esclusive del settimanale Oggi mostrano un pancino più che sospetto. Insomma, sembra che l’ex Miss Italia abbia trovato il modo migliore per dimenticare i recenti guai col Fisco

Vi mostriamo nella gallery la foto della rivista Oggi che sembra mostrare il pancino di Cristina, insieme però anche alle foto che la conduttrice ha postato negli ultimi giorni sui social.

Che ne pensate? Dolce attesa si o no? Non ci resta che aspettare un commento della diretta interessata!

