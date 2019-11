Cristina Chiabotto è incinta, il pancino è sospetto durante lo shopping con il marito (Foto)

Abbiamo ancora negli occhi le bellissime foto di Cristina Chiabotto in abito da sposa e la rivista Diva e Donna già mostra le foto col pancino, il presunto pancino dell’ex Miss Italia (foto). Due mesi fa la cerimonia romantica, il matrimonio con Marco Roscio e adesso chissà se davvero Cristina Chiabotto è incinta o si tratta del solito gossip. Nozze celebrate a Torino, luna di miele trascorsa a Formentera e la coppia adesso è raggiante. Il settimanale di cronaca rosa li ha beccati mentre facevano shopping insieme, lei prova una fascia per i capelli, poi è il momento delle scarpe, si consigliano tra loro, nessun momento di noia e poi la Chiabotto si accorge dei paparazzi e li saluta, lo shopping intanto prosegue con tutta la calma possibile.

CRISTINA CHIABOTTO ASPETTA IL PRIMO BEBE’ O E’ TUTTA COLPA DEL VESTITO?

La splendida ex Miss Italia è come sempre in gran forma ma gira voce che nasconda un dolce segreto. La curva sul pancino è solo un po’ accennata, magari davvero non c’è nessuna gravidanza ma è un po’ colpa degli shorts e della giacca che si apre proprio lì sulla pancia. Cristina e Mario hanno scelto Roma per un po’ di acquisti e non sembrano per niente infastiditi dalla presenza di occhi indiscreti. Immaginano già che quelle foto le vedranno un po’ tutti ma forse non immaginavano la bella notizia, l’arrivo della cicogna.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI CRISTINA CHIABOTTO





Come sempre non ci resta che attendere una conferma, una smentita o magari di vedere il pancino della Chiabotto davvero crescere. Intanto, la coppia si gode il primo anno di matrimonio, entrambi con la felicità stampata sul volto. E’ lontano il periodo triste vissuto da Cristina, l’addio al suo ex fidanzato Fabio Fulcro, le accuse e i malumori.