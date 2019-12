Antonella Clerici mostra la tavola di Natale e tutti vogliono i suoi piatti, poi la vacanza in montagna (Foto)

Natale in famiglia per Antonella Clerici che nella casa nel bosco con Vittorio Garrone ha iniziato a festeggiare dalla vigilia di Natale fino a Santo Stefano e dopo il brindisi con tanti amici, ancora semplicità per la conduttrice che ha cucinato e apparecchiato mostrando uno scatto che ha suscitato in molte il desiderio di fare acquisti. Sono i piatti scelti da Antonella ad avere fatto il boom di like più delle pietanze preparate per il pranzo. Semplicità e famiglia sono gli hashtag che la conduttrice ha utilizzato per mostrare la foto del pranzo e lo stile scelto per la sua tavola è davvero delizioso. Sono in montagna, nel bosco, posate, tagliere e ciotole bianche, tutto un po’ rustico ma elegante al tempo stesso e sono i piatti con la loro decorazione a piacere a molte che chiedono la marca. Chi ha già capito dove comprarli ci ha provato ma sembra siano già esauriti.

COSA HA CUCINATO ANTONELLA CLERICI A NATALE?

Lo stile per la tavola di Antonella Clerici è stato molto apprezzato, i piatti con il cervo sono piaciuti a molti, ma cosa ha preparato per i suoi ospiti. Pane, prosciutto e salame non mancano. Ci sono delle verdure e forse c’è anche il piatto forte di Antonella, il suo vitello tonnato che tante volte ha cucinato a La prova del cuoco. Sembra abbia cucinato tutto lei, magari con un aiutino ma si è messa ai fornelli per la sua famiglia.





Finiti i vari pranzi e cene è poi partita con il suo Vittorio per una bella vacanza al freddo in Trentino Alto Adige. Posta le immagini dalla sua camera d’albergo e ancora una volta il suo periodo è magico. Inoltre, sembra ormai certo che dopo Pasqua farà ritorno in Rai con un programma che attendeva: Ti lascio una canzone. Desiderio esaudito.





