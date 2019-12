Fabio Colloricchio chiede scusa a Nicole Mazzocato: “Non dovevo parlare così”

Fabio Colloricchio è stato ospite ieri giovedì 26 dicembre 2019 a Rivelo e non è certo mancata l’occasione di parlare della sua ex fidanzata Nicole Mazzocato. “Voglio ribadire le mie scuse alla mia ex fidanzata Nicole Mazzocato” ha così affermato Colloricchio al programma condotto da Lorella Boccia. “Quando ho detto che è stato un inferno sono stato pesante, non dovevo parlare così. Me ne accorgo adesso, però posso dire che quell’esperienza l’ho vissuta senza accorgermene. Ho fatto una stupidaggine e chiedo scusa” ha spiegato Fabio Colloricchio dopo le affermazioni fatte sul rapporto di coppia con Nicole Mazzocato durante Supervivientes. “Non possono far vedere 24 ore su 24 della trasmissione e quindi anche per questo nascono delle imprecisioni e delle forzature” ha poi continuato.

Fabio Colloricchio parla di Nicole Mazzocato dopo la fine della loro storia d’amore

E quel che è certo è che Fabio Colloricchio non si è solo limitato alle scuse. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della storia d’amore vissuta insieme a Nicole Mazzocato partendo proprio dal principio: “La conoscevo già prima del programma, l’avevo invitata ad uscire e mi aveva detto di no”. Ai microfoni di Lorella Boccia, Fabio ha affermato: “Quando la vidi scendere dalle scale sono stato sorpreso. L’ho attaccata tutto il tempo perché avevo il dubbio che fosse lì per le telecamere”. Ma lo sappiamo tutti com’è finita la relazione tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato e lei ha deciso di agire per vie legali dopo le affermazioni di lui sul loro rapporto di coppia.

Fabio Colloricchio dopo Nicole Mazzocato: l’amore con Violeta va oltre lo scandalo

Nel cuore di Fabio Colloricchio c’è però una nuova donna. Loro si sono conosciuti a Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola. E chi ancora non è al corrente del video scandalo di Fabio Colloricchio con Violeta Mangrinan? Il loro rapporto ‘ravvicinato’ di fronte alle telecamere ha fatto il giro del web e, chiaramente, ha fatto parlare tutti. Colloricchio e Violeta sono andati però ben oltre lo scandalo e fanno coppia fissa.