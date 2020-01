Da Noi a Ruota Libera, Simona Ventura sogna un 20-20 che regali un matrimonio che sia una grande festa

Tra gli ospiti della puntata di Da Noi a Ruota Libera del 5 gennaio 2020 Simona Ventura. Super Simo, che sta ben lontana dall’altro salotto domenicale della Rai, quello di Mara Venier con la quale i rapporti sono probabilmente più che tesi, ha invece raccontato quello che vorrebbe per il suo 2020 a Francesca Fialdini. Tutti parlano del matrimonio di Simona e Giovanni Terzi, e lo hanno fatto anche i diretti interessati proprio per questo ci si aspetta che prima o poi venga fuori anche la data. Per il momento però nessuna novità: Simona e Giovanni Terzi vogliono sposarsi ma per il momento non hanno stabilito il dove e il quando.

SIMONA VENTURA PER IL 2020 CERCA LA DATA PERFETTA PER LE NOZZE

Sarà il 2020 l’anno di questo attesissimo matrimonio? Ecco che cosa ha risposto la conduttrice di Rai 2 alla domanda di Francesca Fialdini: “Il 2020? Speriamo bene! Devono accadere un sacco di cose. 20-20 – aggiunge – dobbiamo quagliare, nel senso che sì, c’è nei piani anche il matrimonio, quindi vedremo”. Negli ultimi mesi Giovanni e Simona, che stanno felicemente insieme ormai da oltre un anno, più volte hanno parlato di questa voglia di giurarsi amore eterno. A quanto pare però al momento è tutto da definirsi. La Ventura spiega: “non lo so quando, nel 2020 stiamo piano piano vedendo”. I preparativi, spiega infatti “super Simo” sono ancora in alto mare: “I testimoni? Non li ho ancora scelti, devo ancora fare tutto. Vorrei fare una grande festa, non lo so – frena la conduttrice – adesso mi prende paura, mi chiedi una cosa a cui non avevo pensato, sicuramente alla fine dell’anno, adesso abbiamo delle cose a cui pensare”.

Qualche mese fa era anche circolata la voce che la Ventura avesse già scelto il suo testimone e che avesse deciso di chiederlo al suo ex marito Stefano Bettarini. Ma a quanto pare queste sono solo chiacchiere!