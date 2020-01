Nina Moric non crede alla scomparsa di Luigi Favoloso e prende le distanze sui social da questa vicenda

Già ieri sera, dopo la notizia della possibile scomparsa di Luigi Mario Favoloso, Nina Moric aveva pubblicato un post per dire la sua su quello che sta succedendo. Ci riferiamo alla notizia relativa alla scomparsa del suo ex fidanzato. Ieri Nina, con il suo post su Instagram, aveva fatto capire di credere che Luigi abbia messo su una sorta di teatrino ma che sta solo facendo preoccupare le persone che gli vogliono bene. Oggi, dopo che tutti i programmi hanno parlato della scomparsa di Luigi, Nina ha deciso di scrivere nuovamente sui social. Non solo, ha anche commentato molti post relativi alla scomparsa di Luigi Mario, dicendo che non si tratta di nulla di preoccupante, nessuna tragedia. Sotto un post della pagina Instagram IsaeChia ( che pubblicava un aggiornamento sulla scomparsa di Luigi, con un articolo relativo alla puntata di oggi di Pomeriggio 5), la Moric ha postato un suo commento scrivendo: “Che tristezza infinita, questo è un insulto alle persone scomparse veramente“. Non solo, sul suo profilo personale ha deciso di pubblicare una nota scritta dal suo legale. Il motivo? Non vuole che il suo nome venga associato a questa vicenda.

NINA MORIC PRENDE LE DISTANZE DALLA STORIA DELLA SCOMPARSA DI LUIGI FAVOLOSO

Basta leggere alcuni dei commenti che Nina ha postato nelle ultime ore per comprendere che la modella probabilmente non crede che Luigi si sia allontanato per scomparire. E forse che il suo sia un tentativo di attirare l’attenzione lo credono anche molti altri. Oggi poi, dopo la segnalazione da Pomeriggio 5, con la foto di Favoloso su un treno che da Napoli andava a Milano, sembra davvero che Luigi abbia semplicemente deciso di allontanarsi da casa senza dare notizie, per tornare magari in un luogo più vicino a Nina. Perchè non dare però sue notizie oggi, dopo che sua madre ha lanciato appelli in tv e ha anche fatto una denuncia?

Le parole del legale di Nina Moric:

“In nome e per conto della mia cliente, signora Nina Moric, sono a comunicare formalmente ai media interessati che la stessa non ha nessuna conoscenza nè coinvolgimento alcuno con la presunta asserita scomparsa del signor Luigi Mario Favoloso. Ogni collegamento con la stessa risulta inappropriato, non continente e potenzialmente lesivo della di lei immagine. Si chiede pertanto che la signora Nina Moric non venga più menzionata in relazione alla presunta scomparsa del nominato Favoloso nè a qualsivoglia notizia che lo riguardi.”