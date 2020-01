Meghan Markle riparte da Vancouver: le prime foto dopo il “divorzio” reale arrivano dal Canada (FOTO)

E’ tempo di voltare pagina per Meghan Markle. Harry probabilmente si trova ancora a Londra dove sta sbrigando le ultime faccende burocratiche prima di mettere un punto e andare avanti, ricominciando al fianco di Meghan tra Londra e Canada ( e forse anche California). Meghan invece è subito volata via in Canada dopo l’annuncio della loro decisione di non fare più parte della famiglia reale in quanto membri senior. Lì la stava aspettando il piccolo Archie, oltre che la sua nuova vita. E le prime foto di Meghan dopo quello che in molti hanno chiamato “divorzio” arrivano proprio dal Canada. Sono scatti di una Markle molto diversa: cappotto pesante, stivali da neve, cappellino anche nelle immagini interne. Ma non le manca il sorriso che sembra essere quello di una donna di certo felice.

Una cosa però è certa: questa nuova vita, almeno per ora, non prevede l’esclusione dei paparazzi che anzi, avranno molto da raccontare nelle prossime settimane. E infatti ieri la Markle è stata avvistata ( o forse martedì e le foto sono arrivate ai media il mercoledì) per la prima volta questa settimana all’aeroporto di Victoria Harbour, dove ha preso un volo Whistler Air diretto a Vancouver, secondo quanto si legge sul Daily Mail che pubblica per primo le immagini della “nuova” Meghan Markle.

I media canadesi dal canto loro, vivono questa vicenda con grande entusiasmo anche perchè sono onorati del fatto che Meghan ed Harry abbiano scelto proprio il Canada come meta per fuggire da tutto quello che gli stava stretto a Londra e si preparano a raccontare, con il dovuto rispetto del caso, questa nuova pagina della vita della coppia.

Secondo i media canadesi la scelta di Meghan di puntare sul Canada avrebbe molto senso. Oltre all’ottima scelta del luogo, e al fatto che in pochi si possano permettere di acquistare casa in un posto come quello in cui al momento Harry e Meghan hanno scelto di vivere, c’è una fiorente industria cinematografica, una sorta di Hollywood North, che condivide un fuso orario con Hollywood South. E ha sicuramente più senso che in qualsiasi parte della costa orientale, specialmente se ha intenzione di tenersi a distanza dalla monarchia britannica, famosa per i suoi rapimenti sulla costa atlantica. Questa l’ironia dei giornalisti del vancouversun.com.

