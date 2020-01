Meghan Markle in Canada, Harry incontra la famiglia reale ma ha il cuore spezzato (Foto)

E’ difficile capire dove finisce la realtà e inizia la finzione voluta dal gossip sulla bomba sganciata da Harry e Meghan Markle che ha travolto la famiglia reale inglese, primo tra tutti il principe William d’Inghilterra (foto). Sono pagine che nemmeno il gossip avrebbe mai immaginato, non ci sono solo problemi di Stato da risolvere, c’è ben altro, c’è una famiglia che non sarà mai più come prima e sembra che a volere tutto questo sia Meghan. E’ lei che avrebbe convinto Harry a prendere la decisione di andarsene mentre lui avrebbe il cuore a pezzi ed è inutile spiegare il motivo. Harry è sempre stato il nipote preferito della regina Elisabetta, a lui si poteva perdonare tutto. E’ sempre stato coccolato anche da Kate Middleton e ovviamente suo fratello William gli è sempre stato accanto. Adesso salta fuori che William avrebbe in qualche modo bullizzato Harry con un atteggiamento da presuntuoso, questo è ciò che penserebbe la Markle. Alle 14 di oggi è previsto il summit convocato d’urgenza dalla sovrana con i suoi eredi: Carlo, William ed Harry. Non ci sarà Kate Middleton mentre Meghan Markle sarà in collegamento telefonico.

E’ WILLIAM LA CAUSA DELLO STRAPPO CON HARRY?

Quindi non sarebbe l’insofferenza di Meghan nei confronti di Kate ad avere rovinato tutto ma in base a quanto riporta il Daily Mail i duchi di Sussex si sarebbero sentiti costretti a lasciare la famiglia reale per l’atteggiamento prepotente del principe William. Si dice anche altro: “Lei è determinata a lasciare la famiglia reale mentre Harry col cuore spezzato tenta oggi una mediazione con sua nonna 93enne”.





Quindi tutto ruota davvero intorno all’ex attrice che si dice abbia iniziato a istigare Harry da tempo facendogli notare l’atteggiamento del cognato. Al Times una fonte avrebbe confidato: “Lei vuole andarsene, lui è sotto pressione per scegliere. È triste. Ama la Regina. Penso che gli spezzerà davvero il cuore e probabilmente fuggire in Canada non è quello che vuole davvero”.