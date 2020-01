Harry e Meghan dietro il loro addio ci sono tutti i problemi vissuti nella famiglia reale (Foto)

Cosa c’è dietro la decisione di Harry e Meghan Markle di allontanarsi dalla famiglia reale, di scegliere un’altra vita senza tutti gli obblighi che nemmeno conosciamo, di rinunciare ai privilegi ma salvando in parte il legame? Secondo i tabloid inglesi è tutto fin troppo chiaro e a confidare cosa è accaduto dietro le quinte sarebbero stati i dipendenti della royal family che ogni tanti si lasciano sfuggire qualcosina. Sembra che Harry e Meghan abbiano iniziato a cambiare idea sul loro futuro già a maggio ma lasciano tutti all’oscuro di tutto, quindi mesi e mesi di ripensamenti giorno alla fatidica goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. E’ a Natale che da Buckingham Palace sarebbe arrivato l’ultimo dispiacere per i Sussex: la foto della regina con i suoi diretti eredi, ovvero Carlo, William e il piccolo George. Nessuno scatto scatto di Harry, Meghan e il piccolo Archie nemmeno sul tavolo della regina Elisabetta in occasione del messaggio di Natale. Questa la goccia ma dietro per far riempire quel vaso ci sarebbe molto altro.

E’ DAVVERO LA RIVALITA’ TRA KATE E MEGHAN AD AVERE ROVINATO TUTTO?

Per molti la convinzione è proprio questa e La Stampa ci informa: “Quello che accade nei palazzi reali resta segreto, ma i domestici a volte si lasciano scappare qualcosa. I giornali hanno scritto che Kate si è messa a piangere dopo le critiche di Meghan al vestitino che sua figlia Charlotte avrebbe indossato come damigella al matrimonio. Dicono anche che Meghan abbia rimproverato il personale di servizio di Cambridge, incapace di assecondare i suoi capricci da attrice. Dicono che abbia fatto a Kate mille dispetti ai quali lei non poteva rispondere perché impegnata a rispettare le regole di palazzo. Dicono che Meghan non sopporti più il confronto con la cognata, analizzato dai giornali nei dettagli. Certe cose fanno piacere quando vinci non quando perdi il più delle volte”. Tutto questo fa riflettere ed Harry e Meghan si sarebbero sentiti non accettati fino a comunicare nel periodo di Natale e al telefono le foto intenzioni alla Famiglia. La regina a sua volta ha pensato di tenere calma la situazione e di parlarne al ritorno dal viaggio in Canada di suo nipote.





Non è andata così perché appena tornati da Vancouver la coppia ha reso pubblica la decisione negando alla regina di parlarne prima in privato. Si sottolinea che la sovrana ha sempre accettato con grandi dimostrazioni di stima Meghan Markle senza badare al suo divorzio o al suo vecchio lavoro di attrice e di dimostrazioni ne abbiamo viste molto. Non è bastato però a far desistere Harry dal tirarsi indietro dai suoi doveri imposti dalla Casa Reale.

Si scopre adesso che lo staff di consiglieri e aiutanti ha fatto di tutto per evitare l’annuncio shock ma hanno voluto fare tutto da soli fino al comunicato pubblicato su Instagram.