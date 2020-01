Paola Perego in vacanza con il nipotino: è la nonna più bella (Foto)

E’ sempre in gran forma Paola Perego e in questo inverno freddo in cerca del sole, per questo è volata in Kenya con il suo nipotino, il figlio della sua Giulia (foto). In vacanza con nonna Paola Perego a Malindi ci sono anche la figlia e il genero ma lei non ha occhi che per Pietro. E’ il suo periodo più felice, più volte ha confessato che è pazza di gioia da quando sua figlia è diventata mamma, passa con lui tutto il suo tempo libero e l’entusiasmo è totale e continuo soprattutto in questi giorni. Una location perfetta per la vacanza sotto il sole; la Perego adora Malindi e la follia è totale, anche perché ammette di avere perso completamente la testa per il nipote. Alla rivista Oggi confida che non è vero che per un nipote si prova un amore più grande rispetto a quello per i propri figli, è semplicemente un’età diversa e una disponibilità diversa con cui si vive tutto questo amore.

PAOLA PEREGO IN BIKINI BIANCO A MALINDI E’ LA NONNA PIU’ SEXY

Non c’è dubbio che sia la nonna più bella tv, in più ha quel sorriso che conquista, merito del modo in cui guarda Pietro. “Sono diventata madre molto giovane, lavoravo, il tempo era poco, mentre i sensi di colpa mi distruggevano. Adesso me lo godo appieno, mio nipote. Lo guardo come fosse un miracolo perché lui è una parte di mia figlia e una parte di me, è bellissimo”.





Il modo in cui suo nipote guarda il mondo e si stupisce la emoziona. In più sta molto più tempo con i suoi figli adesso che prima: “ho due figli grandi che sono andati a vivere con i loro fidanzati così cerco di organizzare molte cene per vederli. Da quando c’è Pietro facciamo di tutto per vivere la famiglia in maniera diversa: è una calamita”. Non potrebbe essere più felice di così.





