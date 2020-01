Pasquale Di Nuzzo dopo Amici: grande successo a Don Matteo 12 per il ballerino-attore

Grande successo per Pasquale Di Nuzzo! Il ballerino lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi è presente nel cast di Don Matteo 12, in onda proprio in queste settimane su Rai 1. Ma il personaggio di Jordi Ferrazzoli non è la sua prima opportunità che lo ha portato nel mondo della recitazione e della televisione. Il casertano ha fatto anche parte della Disney! Il nome di Pasquale Di Nuzzo compare infatti nel cast di Tini – La nuova vita di Violetta e della seconda e terza stagione della serie tv Soy Luna. Questi importanti ruoli lo hanno portato al successo in Sud America ma Lino ha poi deciso di ritornare nella sua Italia.

Oggi le telespettatrici più giovani di Don Matteo sono tutte pazze di lui! Nelle prime puntate Pasquale ha anche avuto modo di danzare, poi le cose sono cambiate perchè come avrete visto, nella seconda puntata di don Matteo, il ballerino è stato protagonista di un incidente che gli ha causato la perdita di una gamba. Ma immaginiamo che nelle prossime puntate, i colpi di scena non mancheranno e forse Pasquale sarà di nuovo su un palco per realizzare il suo sogno.

Pasquale Di Nuzzo dopo l’esperienza ad Amici Di Maria De Filippi sbarca a Don Matteo 12

“Meno male che ho fatto Amici! È stato l’inizio di tutto, ero molto acerbo e giovane, è stata la mia prima esperienza televisiva e ho imparato tantissime cose anche dal punto di vista lavorativo” ha dichiarato Pasquale Di Nuzzo a Il Giornale non troppo tempo fa. “La passione è aumentata rispetto a prima, durante e dopo ‘Amici’ ho approfondito col canto e la recitazione“ aveva aggiunto per poi rivelare anche il suo attuale rapporto con la sua ormai ex direttrice artistica di Amici, Emma Marrone: “Tra me e lei non è cambiato nulla in questi anni, è sempre presente e c’è sempre. Sapeva della mia nuova esperienza lavorativa con ‘Don Matteo. È informatissima“.

Pasquale Di Nuzzo a Don Matteo 12: il suo personaggio si chiama Jordi e… ama ballare!

“Quando il mio agente mi ha chiamato per darmi la notizia positiva, mi sono emozionato tantissimo e non riuscivo né a piangere né a essere felice, mi ero letteralmente bloccato” aveva svelato Pasquale Di Nuzzo riguardo al suo nuovo ruolo in Don Matteo 12. E a proposito della serie tv di Rai 1… Lino Di Nuzzo, così come si presenta nella sigla, interpreta il personaggio di Jordi Ferrazzoli.

Jordi è un giovane un po’ particolare, chiamato wirdy dai suoi compagni di classe, termine che significa strano. Il ragazzo si avvicinerà molto a Sofia, interpretata da Maria Sole Pollio, a cui svela il suo grande sogno. Quale? Quello di essere preso in una importante scuola di danza a Milano. Quando il sogno di Jordi si farà sempre più reale però, dopo una festa in cui era presente anche Sofia, il ballerino rimane coinvolto in un incidente che costa l’amputazione della gamba. Inoltre viene scoperto che il ragazzo aveva assunto della droga la sera prima dell’incidente ma lui non lo sa. Come andrà a finire ? Tra lui e Sofia nascerà qualcosa nonostante anche lei abbia delle colpe in questa storia? Realizzerà il sogno di diventare comunque un grande ballerino?

Per Pasquale, questa è sicuramente una opportunità fantastica per tornare a vivere il suo successo in Italia. E che successo considerando il fatto che i suoi fan non vedono l’ora che arrivi il giovedì per poterlo rivedere finalmente in tv. Chissà se Pasquale ha già nuovi progetti in serbo per i fan italiani!